Gourmet-Mahlzeit aus der Bordtoilette: TikToker kocht im Flugzeug!

Sein Video zeigt, wie er mit seinen Zutaten - Garnelen, Kräuterbutter, Knoblauchpulver und einer Kartoffelbrei-Mischung, ebenfalls in Pulverform - zum Flughafen reist und dort in den Flieger steigt.

"Nun, ich habe eine schreckliche Idee", verkündete der Amerikaner hinter dem TikTok-Account "barfly7777". Für seine kuriosen Kochvideos begab er sich immer wieder an Orte, die einer Küche kaum ferner sein könnten - gerne sind es Hotelbadezimmer, in denen er allerlei Dinge von Pizza bis Rippchen zubereitet.

Das Koch-Zubehör wirkt illegal - als würde man heimlich versuchen, eine Bombe auf der Bordtoilette zu basteln. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/barfly7777

Barfly nutzte die ausklappbare Wickelablage als Arbeitsfläche, das kleine Flugzeug-Waschbecken wurde dank gutem Stöpsel zum Kochtopf.

Ferner verriet der TikTok-Koch in der Video-Unterschrift: "Mit zwei 6-V-Batterien, die in Reihe an einen Tauchgetränkeheizer angeschlossen sind, kann man Wasser schnell kochend heiß machen." Alles im Clip dokumentiert und demonstriert.

"Rohe Garnelen brauchen nur ein paar Minuten. Die Zugabe von Instant-Püree zum Garnelenwasser sorgt für zusätzlichen Geschmack. Knoblauchbutter macht alles besser", erklärte der TikTok-Koch ferner.

An Kreativität mangelt es dem Amerikaner sicher nicht, dennoch wirkte sein Unterfangen höchst illegal, was auch ihn selbst nervös machte: "Das Zeug, das ich eingepackt habe, sieht aus wie eine Bombe", merkte der Hobby-Koch an.