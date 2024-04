Frau fragt im Internet, wie alt sie ist: Mit den Antworten hat sie nicht gerechnet

Auf TikTok fragte die gebürtige Britin, die mittlerweile in Sydney lebt, ihre Follower in einem Video ganz gezielt die Frage aller Fragen: "Wie alt bin ich?"

Die Mutter wurde vor Kurzem 36 Jahre alt. © Screenshot/TikTok/emilyjane

"Ich bin letzte Woche 36 geworden, also gerade mal 36", erklärte sie. Sie glaubt, dass vor allem ihre grau-weißen Haare Grund sind, warum das Internet denkt, dass sie schon weit über 40 Jahre alt ist.

"Ich hab schon seit einiger Zeit graue Haare und es ist ein natürliches Grau", so Emily. Bereits mit 19 Jahren sprossen bei der Britin die ersten weißen Härchen. "Die Leute denken, ich sei über 50, weil ich graue Haare habe."

Hinzu kommt, dass Emily erst vor Kurzem ein Baby bekommen hat und man ihr die schlaflosen Nächte etwas im Gesicht ansieht. Wenn die 36-Jährige mal kein Make-up trägt, erkennt man den Schlafmangel deutlich an den dunklen Augenringen.

Doch die Wahl-Australierin steht zu ihrem Äußeren: "Das ist mein Gesicht, und so sehe ich aus", erklärte sie stolz. "Ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was man in den sozialen Medien und im Fernsehen oder in Zeitschriften sieht, und das sagen die Leute schon seit Jahren, nicht real ist." Sie wirft Social Media außerdem vor, die Wahrnehmung der User völlig zu verzerren.

Emily behauptet, dass viele gar nicht mehr wissen, wie Frauen ohne Internet-Filter und Beauty-Eingriffe aussehen.