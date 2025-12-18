Mutter schmückt Weihnachtsbaum: Als sie zu ihrem Sohn schaut, trifft sie der Schlag

Da möchte man einfach nur den Weihnachtsbaum schmücken - und dann das! Gina DeSantis Orlando wurde ganz anders, als sie sich zu ihrem Sohn umdrehte.

Von Christian Norm

New Jersey (USA) - Da möchte man einfach nur den Weihnachtsbaum schmücken - und dann das! Gina DeSantis Orlando (33) aus New Jersey traf der Schlag, als sie sich beim Dekorieren der Tanne zu ihrem Sohn Vincent Jr. umschaute. Das Gesicht des Zweijährigen war eingedrückt, die Nase platt, die Ohren umgeklappt.

Gina DeSantis Orlando (33) traute ihren Augen nicht, als sie ihren Sohn Vincent Jr. (2) so sah. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/orlandomoments Denn der Kleine hatte sich einen großen, runden Plastikbehälter über den Kopf gezogen, in dem zuvor Weihnachtskugeln gewesen waren. Nun saß Vincent Jr. in der Falle. Denn er bekam den "Helm" nicht mehr ab. In einem viralen TikTok-Video ist der Schreckmoment zu sehen. Obwohl sie Angst hat, filmt die Mutter die Situation, wohl wissend, dass ihr Mann Vincent (32) das Kind schon schaukeln wird. Dennoch sagt sie panisch: "Er könnte ersticken!" Ihr Gatte will das nicht gelten lassen: "Er kann nicht ersticken, er atmet durch seine Nase", antwortet er genervt. Doch wie soll er den Behälter vom Kopf seines Sohnes bekommen? Die Schere, die der Vater in der Hand hält, weiß er im ersten Moment nicht zu nutzen.

Virales TikTok-Video zeigt den Herzschlag-Moment