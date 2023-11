Grinch mit christlicher Mission patrouilliert vor Grundschule: Eltern sauer, Kinder verstört

Wie die Zeitung New York Post berichtete, handelt es sich bei dem Mann in dem grell-grünen Kostüm um David Harold Grisham - laut seiner Profilbeschreibung auf Facebook sieht er sich als Teil einer "Spezialeinheit der spirituellen Kriegsführung".

Die Eltern der Sleepy Hollow Grundschule in der texanischen Stadt Amarillo waren nicht begeistert als ein grüner Grinch in Weihnachtsmann-Aufzug den Kindern nur einen Monat vor dem Fest die nicht so frohe Botschaft verkündete: "Santa ist Fake", stand auf seinem riesigen Schild geschrieben, "Jesus ist real".

Einigen Kindern machte Grisham in seinem Grinch-Kostüm einfach nur Angst. Die Polizei hatte trotzdem nichts in der Hand, um den Weihnachtsmann-Hasser festzunehmen. © Screenshot: Facebook/David Harold Grisham

Auch die Polizei wurde bereits wegen Grisham gerufen. Ein Facebook-Post zeigt den kostümierten Mann, wie er von mehreren Beamten auf seine Mission angesprochen wird.

Laut dem selbst ernannten Pastor wollten die Uniformierten ihn ablenken und ihn daran hindern, seine Botschaft zu verbreiten. Er wurde jedoch nicht verhaftet, weil er sich nicht auf dem Grundstück der Schule aufhielt.

Laut Schulleitung sei er jedoch "nicht eingeladen und unerwünscht".

"Hunderte Kinder und auch viele Eltern haben die Botschaft gehört", meinte der Grinch in einem Facebook-Beitrag zufrieden. "Es sagt viel über eine Gesellschaft aus, beim Schutz einer LÜGE so weit zu gehen. So weit zu gehen und zu versuchen, Kinder davor zu schützen, die Wahrheit zu erfahren. Kein Wunder, dass unser Land in Schwierigkeiten steckt."

Dass Santa bzw. der Weihnachtsmann auf dem heiligen Nikolaus basiert, den es tatsächlich gegeben hat, ist Grisham entweder nicht bekannt oder gänzlich entfallen. Bischof Nikolaus von Myra (in der heutigen Türkei) lebte um 280 bis 350 nach Christus.

Hierzulande wird sein angeblicher Todestag, der 6. Dezember, ihm zu Ehren als Nikolaustag gefeiert - zusätzlich zu Weihnachten. Über die Jahrhunderte haben sich eben einige Bräuche vermischt.