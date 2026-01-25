Gruselküche: Hier isst man wie Serienmörder vor der Hinrichtung

Ted Bundy (†42) aß Steak und Eier, bevor er hingerichtet wurde. © Facebook/Screenshot/The Last Meal Restaurant

Wie Fox News berichtet, serviert das Restaurant "The Last Meal" - wie der Name schon sagt - die letzte Mahlzeit. Allerdings nicht für die Gäste selbst, sondern als Nachbildung der letzten Mahlzeiten berühmter Serienmörder.

So etwa wie von Ted Bundy (†42), der mehrere Frauen entführte, vergewaltigte und ermordete. Er aß Steak und Eier, bevor er am 24. Januar 1989 im Florida State Prison auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde.

Besucher haben die Möglichkeit, eine Nachbildung dieser dokumentierten Mahlzeit zu erhalten, serviert auf einem Tablett im Stil einer Gefängniskantine - um genau nachzufühlen, wie er vor seiner Hinrichtung sein Essen aß.

Neben dem Steak-und-Eier-Gericht kann man auch das Minz-Schokoladeneis - ganz nach dem Wunsch von Timothy McVeigh, dem Attentäter von Oklahoma City - genießen. Aber auch beispielsweise einen Teller, der nach John Wayne Gacy, einem Serienmörder und Sexualstraftäter aus Chicago, benannt ist und Chicken Wings, frittierte Garnelen, Pommes frites und Erdbeeren enthält.