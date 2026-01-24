Sensationsfund in Mexiko: Uralte Grabkammer geöffnet

San Pablo Huitzo (Mexiko) - Spektakulärer Fund im Süden von Mexiko ! Im Bundesstaat Oaxaca haben Forscher eine gut erhaltene 1400 Jahre alte Grabkammer aus der Zeit der Zapoteken entdeckt und geöffnet. Die mexikanische Präsidentin spricht von der "bedeutendsten archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts".

Eine Eule, die für die Zapoteken die Nacht und den Tod symbolisiert, schmückt den Eingang zum Grab-Vorraum. © dpa/Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) | Luis Gerardo Peña Torres

Wie das "Instituto Nacional de Antropología e Historia" (INAH; Mexikanisches Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte) mitteilte, berichtete Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo (63) am Freitag von der sensationellen archäologischen Entdeckung.

Das Grab in San Pablo Huitzo soll zur Zeit der zapotekischen Hochkultur, im Jahr 600 unserer Zeitrechnung, errichtet worden sein.

Laut Sheinbaum sei es der bedeutendste archäologische Fund in Mexiko in den vergangenen zehn Jahren, weil die Grabkammer so hervorragend konserviert sei und viele Informationen liefere. Die Grabkammer sei ein kraftvolles Beispiel für die jahrtausendealte Größe Mexikos.

Auf Bildern ist zu erkennen, wie gut das Grab sowie Vorkammer und Eingang erhalten sind. Eine Eule, die für die Zapoteken die Nacht und den Tod symbolisierte, ziert beispielsweise den Eingang zum Vorraum. Ihr Schnabel verdeckt das Gesicht eines Zapoteken, dem die Anlage vermutlich gewidmet war, wie das INAH mitteilte.