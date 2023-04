Gutachter soll Haus überprüfen: Was er dort in einem Schrank entdeckt, geht steil viral

USA - Gutachter Michael Cholewa (37) hat in seinem Job schon einiges gesehen. Zu den Aufgaben des Hausinspektors gehört es unter anderem, Immobilien zu überprüfen, die zum Verkauf stehen. Oft dreht der US-Amerikaner kleine Clips für seinen TikTok-Kanal "@everyones.junk.drawer". Was er kürzlich in einem Haus gefunden hat, sorgt dort seitdem für viele Klicks. Denn der Kellerfund hat es in sich.