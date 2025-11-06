Mann kommt mit Hippie-Look zum Friseur: Kurz darauf ist er nicht mehr wiederzuerkennen
Richmond (Virginia) - Da konnte er nur noch lachen. Grund war die Altersangabe seines neuesten Kunden, den Haar-Influencer Thai Nguyen kürzlich in seinem Salon in Richmond, Virginia, begrüßte. Der junge Kerl war im besten Hippie-Look erschienen, mit langen Haaren und ungepflegtem Fusselbart.
Während Nguyen wohl ein deutlich höheres Alter erwartet hatte, sagte sein Gast etwas schüchtern: "Ich bin 22." In den Lachanfall seines Friseurs konnte er dann aber trotzdem mit einstimmen.
In einem TikTok-Video von Ende Oktober sind die beiden Männer in Nguyens Salon zu sehen. Nachdem sich beide darüber amüsiert haben, wie viel älter der "Hippie" aussieht, als er ist, verspricht Nguyen: "Wir bringen dich zurück ins Leben."
"Du musst mir aber erklären, was hier los ist, man", foppt er seinen Gast. "Covid ist passiert", rechtfertigt sich der 22-Jährige schließlich. Er habe seitdem nie mehr einen Termin gemacht, die Haare einfach sprießen lassen. Das scheint auch für den Bart des "Friseur-Meiders" zu gelten.
Thai Nguyen hat also einiges vor sich, um seinen Kunden wieder jung aussehen zu lassen. Der hat unterdessen noch einen Einwand.
TikTok-Video zeigt kurioses Umstyling-Ergebnis
"Ich mag die langen Haare eigentlich", so der US-Amerikaner. Er sei Mechaniker, wolle sie vor allem deshalb kurz haben, weil sie ihn bei der Arbeit ständig stören würden.
"Mein Mädchen und ich haben bald unser Sechsjähriges", plaudert er zudem aus. Sie habe ihn aber noch nie mit kurzen Haaren gesehen, so der Gast. "Sie ist aufgeregt, sie ist nervös", fügt er mit Blick auf sein Umstyling hinzu.
"Noch irgendwelche Worte, bevor wir loslegen und den Job machen?", fragt Nguyen. "Mach's einfach", entgegnet der Kunde. Daraufhin schneidet der Friseur munter drauflos.
Das Ergebnis: Der junge Mann ist kaum noch wiederzuerkennen. Der Bart ist stylisch getrimmt, die langen Haare einer verwuschelten Kurzhaar-Frisur gewichen.
Natürlich trägt auch die Tatsache, dass er für den besseren Effekt seine Brille weglässt, dazu bei. So dürfte selbst seine Freundin ihn im ersten Moment kaum wiedererkennen!
