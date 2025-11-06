Frau shoppt Bild: Die Geschichte dahinter rührt zu Tränen
Mississippi (USA) - Als Chloe Seanelle vor zwei Jahren ein altes Bild kaufte, ahnte sie nicht, welche traurige Geschichte sich dahinter verbarg.
Chloe hatte das Bild vor zwei Jahren in einem Secondhandladen in Marysville gefunden und sich sofort in das Bild verguckt. Obwohl sie keine Verbindung zu dem abgebildeten Haus hatte, fühlte sie sich gezwungen, es zu kaufen.
Gegenüber Newsweek erzählte sie: "Ich liebe Geschichte, insbesondere von historischen Häusern, daher dachte ich, dass es eine interessante Ergänzung meiner Sammlung gerahmter Kunstwerk wäre."
Neugierig betrachtete Chloe das Bild und entdeckte auf der Rückseite eine Notiz, welche ihre Faszination für das Bild noch verstärkte. Mit Bleistift war eine Adresse in Minot, North Dakota, vermerkt.
Über diesen Fund war die US-Amerikanerin mehr als begeistert: "Die meisten Antiquitätenliebhaber werden mir zustimmen: Das ist so, als würde man ein Trikot mit der Unterschrift eines Profis finden."
Haus wurde für Autowaschanlage abgerissen
Chloe entwickelte über die Jahre eine Leidenschaft für auffällige Häuser aus der Jahrhundertwende. So kam sie auf die Idee, bei dem Haus nachzuforschen, dessen Bild sie so fasziniert hatte.
Doch das endete enttäuschend. Nachdem Chloe die Adresse bei Google Street View nachgesehen hatte, stellte sie bestürzt fest, dass das Haus nicht mehr existierte. "Ich finde es toll, wenn historische Häuser nach so vielen Jahren restauriert und geliebt werden", sagte sie. Emotional stellte sie fest: "Aber dieses Haus wurde abgerissen, um eine Autowaschanlage zu bauen."
Sie wisse nicht, was der Grund für den Abriss gewesen sein könnte. Um das Haus in Erinnerung zu behalten, teilte sie einen Clip vom Haus und seiner Veränderung bei TikTok.
Abschließend erklärte Chloe: "Ich hoffe, dass mehr Menschen diese Stücke der Geschichte zu schätzen wissen und sich hoffentlich ermutigt fühlen, ihre Erhaltung für zukünftige Generationen zu unterstützen, damit diese sie lieben und darin leben können, bevor wir sie alle verlieren."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/hiddensentences