Frau shoppt Bild: Die Geschichte dahinter rührt zu Tränen

Mississippi (USA) - Als Chloe Seanelle vor zwei Jahren ein altes Bild kaufte, ahnte sie nicht, welche traurige Geschichte sich dahinter verbarg.

Auf der Rückseite des Bildes entdeckte Chloe Seanelle die Adresse des Hauses. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/hiddensentences

Chloe hatte das Bild vor zwei Jahren in einem Secondhandladen in Marysville gefunden und sich sofort in das Bild verguckt. Obwohl sie keine Verbindung zu dem abgebildeten Haus hatte, fühlte sie sich gezwungen, es zu kaufen.

Gegenüber Newsweek erzählte sie: "Ich liebe Geschichte, insbesondere von historischen Häusern, daher dachte ich, dass es eine interessante Ergänzung meiner Sammlung gerahmter Kunstwerk wäre."

Neugierig betrachtete Chloe das Bild und entdeckte auf der Rückseite eine Notiz, welche ihre Faszination für das Bild noch verstärkte. Mit Bleistift war eine Adresse in Minot, North Dakota, vermerkt.

Über diesen Fund war die US-Amerikanerin mehr als begeistert: "Die meisten Antiquitätenliebhaber werden mir zustimmen: Das ist so, als würde man ein Trikot mit der Unterschrift eines Profis finden."