Oma will sich um Hochzeitstorte kümmern: Was dabei herauskommt, macht alle fassungslos

Eine Braut schüttet auf Reddit ihr Herz aus, nachdem ihre Hochzeit durch mehrere Faktoren ein absolutes Desaster wurde.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Keiner erwartet, dass bei einer Hochzeit alles perfekt läuft. Was allerdings eine Frau aus den USA an ihrem erhofften schönsten Tag im Leben durchmachen musste, grenzt an Quälerei! Im Internet schüttete die Braut jetzt ihr Herz aus und zeigte mit einer regelrechten Liste, was alles rund um eine Trauung schieflaufen kann ...

Die Großmutter einer Braut aus den USA wollte sich um die Hochzeitstorte kümmern. Was keiner ahnte - die Seniorin hatte keine wirkliche Begabung fürs Backen. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12 Userin "Fit-Procedure-2047" machte ihre Desaster-Hochzeit auf Anraten ihrer Freundin auf Reddit öffentlich. An sich wäre der Tag genauso gewesen, wie sie ihn sich "erträumt hatte", da sie ihren besten Freund heiraten durfte. Alles andere würde sie aber gern wieder verdrängen. "Das Chaos drumherum hätte eine eigene Reality-Show verdient", schreibt die US-Amerikanerin. Alles begann mit ihrer Oma "Jackie", die sich um die Hochzeitstorte kümmern sollte. Was aber keiner ahnte: Die Seniorin hatte eigentlich keine wirkliche Begabung fürs Backen. "Ich wollte eine schlichte, elegante, zweistöckige Torte mit wenig Zuckerguss und ein paar dezenten Glitzerakzenten, auf der 'Just Married' steht", erklärt die Reddit-Userin. Was sie stattdessen am Tag der Hochzeit erwartet, schoss den Vogel völlig ab. Kurioses Mann kommt mit Hippie-Look zum Friseur: Kurz darauf ist er nicht mehr wiederzuerkennen Statt einer stilvollen Torte hatte Oma Jackie ein knallblau-pinkes Glitzer-Ungeheuer vorbereitet, das laut ihrer Enkelin "so schlimm" war, dass sie den Kuchen nicht einmal anschnitten.

Die Braut hatte sich eine stilvolle, schlichte Torte gewünscht (linkes Bild). Ihre Großmutter hatte stattdessen ein buntes Ungetüm vorbereitet (rechtes Bild). © Screenshot/imgur.com/a/wedding-cake-problems-4Wsy9UA

Chaos-Hochzeit geht auf Reddit viral

Zuvor hatten der Bräutigam und seine Trauzeugen einen Autounfall, der glücklicherweise harmlos ausfiel - "Sie hatten nur ein paar Kratzer an der Stoßstange", meint die Reddit-Autorin in ihrem viralen Beitrag. Beim Fertigmachen entschloss sich die Großmutter des Bräutigams völlig unerwartet, dass dies in ihrem Haus nicht mehr möglich sei und schmiss sie raus. "Der Wald wurde unser Plan B, und zum Glück hatte ich noch etwas Toilettenpapier von unserem letzten Campingausflug im Auto", so die Braut zynisch. Gegen Mittag hatte sie dann - verständlicherweise - eine Panikattacke, weil alles etwas viel war.

Trauzeugin wird aus Dienst entlassen