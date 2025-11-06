Oma will sich um Hochzeitstorte kümmern: Was dabei herauskommt, macht alle fassungslos
USA - Keiner erwartet, dass bei einer Hochzeit alles perfekt läuft. Was allerdings eine Frau aus den USA an ihrem erhofften schönsten Tag im Leben durchmachen musste, grenzt an Quälerei! Im Internet schüttete die Braut jetzt ihr Herz aus und zeigte mit einer regelrechten Liste, was alles rund um eine Trauung schieflaufen kann ...
Userin "Fit-Procedure-2047" machte ihre Desaster-Hochzeit auf Anraten ihrer Freundin auf Reddit öffentlich. An sich wäre der Tag genauso gewesen, wie sie ihn sich "erträumt hatte", da sie ihren besten Freund heiraten durfte. Alles andere würde sie aber gern wieder verdrängen. "Das Chaos drumherum hätte eine eigene Reality-Show verdient", schreibt die US-Amerikanerin.
Alles begann mit ihrer Oma "Jackie", die sich um die Hochzeitstorte kümmern sollte. Was aber keiner ahnte: Die Seniorin hatte eigentlich keine wirkliche Begabung fürs Backen.
"Ich wollte eine schlichte, elegante, zweistöckige Torte mit wenig Zuckerguss und ein paar dezenten Glitzerakzenten, auf der 'Just Married' steht", erklärt die Reddit-Userin. Was sie stattdessen am Tag der Hochzeit erwartet, schoss den Vogel völlig ab.
Statt einer stilvollen Torte hatte Oma Jackie ein knallblau-pinkes Glitzer-Ungeheuer vorbereitet, das laut ihrer Enkelin "so schlimm" war, dass sie den Kuchen nicht einmal anschnitten.
Chaos-Hochzeit geht auf Reddit viral
Zuvor hatten der Bräutigam und seine Trauzeugen einen Autounfall, der glücklicherweise harmlos ausfiel - "Sie hatten nur ein paar Kratzer an der Stoßstange", meint die Reddit-Autorin in ihrem viralen Beitrag.
Beim Fertigmachen entschloss sich die Großmutter des Bräutigams völlig unerwartet, dass dies in ihrem Haus nicht mehr möglich sei und schmiss sie raus. "Der Wald wurde unser Plan B, und zum Glück hatte ich noch etwas Toilettenpapier von unserem letzten Campingausflug im Auto", so die Braut zynisch.
Gegen Mittag hatte sie dann - verständlicherweise - eine Panikattacke, weil alles etwas viel war.
Trauzeugin wird aus Dienst entlassen
Ein weiterer Punkt auf der Misere-Liste drehte sich um eine der Trauzeuginnen. Davon abgesehen, dass die Frau namens Sophie sich bereits beim Junggesellinnenabschied danebenbenommen hatte, kam sie auch am Tag der Trauung zu spät, half kaum und lenkte den Fotografen während des Brautmutter-Tanzes ab, indem sie ihm sagte, dass sie die "wichtigste" Person der Hochzeitsgesellschaft wäre. Daraufhin hätte der Bräutigam sie von ihrem "Dienst" entlassen.
Wütend wäre Sophie dann von der Feier geflohen und hätte auch eine andere Brautjungfer unfreiwillig mitgenommen, die auf sie angewiesen war. Unterdessen bemerkte die Braut, dass ein paar ihrer Sachen verschwunden waren, auf die Trauzeugin Sophie eigentlich hätte aufpassen sollen.
Hinzu kam, dass die andere Oma des Bräutigams aus völlig unverständlichen Gründen ihren gebrechlichen Mann nicht mitgebracht hatte, obwohl das Brautpaar im Vorfeld mehrfach Hilfe angeboten hatte. "Ich war außer mir vor Wut", so die Braut, die Opa Drake schmerzlich bei ihrer Zeremonie vermisst hatte.
Alles in allem zieht die US-Amerikanerin nach dem chaotischen Tag aber ein positives Resümee: "Sobald ich in den Armen meines Mannes war, war alles andere vergessen." Ihre Ehe hätte trotzdem "perfekt" begonnen.
Titelfoto: 123RF/peopleimages12