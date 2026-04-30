Mann geht kurz vor seiner Hochzeit zum Friseur und hat nur einen Wunsch
Richmond (Virginia) - Gäste, die eine optische Veränderung wollen, hat Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond in Virginia wie Sand am Meer. Doch sein neuester Kunde hatte noch einen weiteren, triftigen Grund im Gepäck. In einem launigen TikTok-Video aus dieser Woche ist dessen Umstyling zu bewundern.
Gleich zu Beginn des Clips wird klar: Die Chemie zwischen den jungen Männern stimmt. Zudem herrscht eine gewisse Aufregung. Denn noch in derselben Woche steht die Hochzeit des Kunden an.
"Wie lange seid ihr denn schon zusammen?", will Nguyen direkt wissen. "Drei Jahre", erzählt sein gut gelaunter Gast, der mit Brille, Seitenscheitel und etwas zu langem Bart recht unspektakulär aussieht.
Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, was sich der baldige Bräutigam für einen Look wünscht. Doch das weiß er gar nicht. Stattdessen gibt er jegliche Verantwortung an den Friseur ab.
"Ich lasse dir freie Hand. Mann, lass mich einfach besser aussehen", so sein deutlicher Wunsch. Beim Bart wird er zumindest etwas konkreter.
TikTok-Video zeigt launiges Umstyling
Diesen soll Nguyen nach Möglichkeit nicht zu kurz trimmen. "Sonst sehe ich weird aus", so der Mann. "Hast du ein kleines Kinn?", hakt der neugierige Figaro daraufhin nach. "Ja!", gesteht sein Gast lachend.
Also kümmert sich Nguyen vor allem um die neue Frisur. Für die Hochzeit verpasst er dem Verlobten einen "Modern Mullet", also einen modernen Vokuhila.
Das reicht aber vollkommen aus, um ihn nach dem Umstyling deutlich anders aussehen zu lassen. Die Hochzeit kann also kommen. Doch in der Kommentarspalte melden sich einige User mit kritischen Anmerkungen.
So mokiert jemand, dass der Gast auch deshalb besser aussieht, weil er nun Ohrringe trägt. Ein anderer wirft ein, dass er ohne Brille attraktiver wirke.
Das dürfte dem Kunden allerdings egal sein. Ihm war es wichtig, für die Hochzeit besser auszusehen. Das hat sein Friseur in jedem Fall geschafft!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting