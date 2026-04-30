30.04.2026 19:05 Mann geht kurz vor seiner Hochzeit zum Friseur und hat nur einen Wunsch

Haar-Künstler Thai Nguyen hat es in seinem neuesten Clip mit einem Kunden zu tun, der mehr will als ein Umstyling.

Von Christian Norm

Richmond (Virginia) - Gäste, die eine optische Veränderung wollen, hat Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond in Virginia wie Sand am Meer. Doch sein neuester Kunde hatte noch einen weiteren, triftigen Grund im Gepäck. In einem launigen TikTok-Video aus dieser Woche ist dessen Umstyling zu bewundern.

Wenige Tage vor seiner Hochzeit tauchte dieser Gast bei Thai Nguyen auf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting Gleich zu Beginn des Clips wird klar: Die Chemie zwischen den jungen Männern stimmt. Zudem herrscht eine gewisse Aufregung. Denn noch in derselben Woche steht die Hochzeit des Kunden an. "Wie lange seid ihr denn schon zusammen?", will Nguyen direkt wissen. "Drei Jahre", erzählt sein gut gelaunter Gast, der mit Brille, Seitenscheitel und etwas zu langem Bart recht unspektakulär aussieht. Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, was sich der baldige Bräutigam für einen Look wünscht. Doch das weiß er gar nicht. Stattdessen gibt er jegliche Verantwortung an den Friseur ab. Kurioses "Mac and Cheese"-Betrug! Ex-Mitarbeiter soll 70.000 Euro von Fast-Food-Kette gestohlen haben "Ich lasse dir freie Hand. Mann, lass mich einfach besser aussehen", so sein deutlicher Wunsch. Beim Bart wird er zumindest etwas konkreter.

TikTok-Video zeigt launiges Umstyling