Frau bewegt sich komisch: Als sie im Security-Check am Flughafen kontrolliert wird, ist klar, wieso
Bangkok (Thailand) - Sicherheitsbeamte haben am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok eine junge Frau kontrolliert und dabei eine kuriose Entdeckung gemacht!
Laut Bangkok Post wollte die 19-Jährige am Dienstagmorgen gegen 5.25 Uhr (Ortszeit) mit der Maschine von VietJetAir von der thailändischen Hauptstadt nach Taipeh reisen.
Den Security-Mitarbeitern erschien die Passagierin allerdings in ihren Körperbewegungen verdächtig, weshalb sie schließlich kontrolliert wurde.
Dass die Beamten den richtigen Riecher bewiesen hatten, stellte sich schnell heraus: Am Körper der Taiwanerin befanden sich nämlich 30 indische Sternschildkröten (Geochelone elegans).
Die streng geschützten Reptilien mit dem charakteristischen Panzer befanden sich in Stoffsäckchen und waren mit Klebeband unter der Kleidung der jungen Frau befestigt.
Eines der Tiere war laut Angaben der Behörden bereits tot.
19-Jährige nach Schmuggel-Aktion in Gewahrsam
Die indische Sternschildkröte gilt als gefährdete Tierart freilebender Tiere und Pflanzen. Demzufolge ist sie im internationalen Artenschutzabkommen CITES gelistet. Der Handel mit ihr ist sehr lukrativ, jedoch verboten. Auf dem Schwarzmarkt würden hohe Preise erzielt werden, heißt es in dem Bericht.
Beliebt sind die Schildkröten vor allem im Haustierhandel, was zu intensiver Wilderei führt. Grund dafür ist ihre auffällige sternenförmigen Panzerzeichnung. Zudem landet sie in einigen asiatischen Regionen auch mal als Delikatesse auf dem Teller.
Wie der Leiter der Wildtierinspektionsstation am Flughafen, Komkrit Pinsai, gegenüber Bangkok Post berichtet, wurde die Reisende sofort auf der Polizeiwache des Suvarnabhumi-Flughafens in Bangkok in Gewahrsam genommen.
Gegen sie wird nun wegen des Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz ermittelt. Die 30 Schildkröten wurden beschlagnahmt.
Titelfoto: Bildmontage: Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz