Haltet den ... Dieb? Polizei stoppt Mann mit Kühlschrank auf dem Rücken

Der Brite Daniel Fairbrother trainiert mit einem Kühlschrank auf dem Rücken für den anstehenden London-Marathon. © Bildmontage: Instagram/c00lrunnins

"Sie schalteten ihr Blaulicht ein, hielten den Verkehr auf und hielten mich an, um herauszufinden, was da los war. Verständlicherweise hatten sie so etwas noch nie gesehen", sagte Fairbrother gegenüber "BBC".

Laut dem Bericht kurbelte ein Beamter sein Wagenfenster herunter und sagte: "Sie verstehen, dass wir Sie anhalten müssen. Ist das ein Kühlschrank auf Ihrem Rücken?"

Fairbrother hatte jedoch nichts Diebisches im Sinn. Der sportliche Brite trainierte lediglich für den London-Marathon und dafür, den Weltrekord für den "schnellsten Marathon mit einem Haushaltsgerät" zu brechen.

Mit der aufsehenerregenden Aktion will er zudem Geld für Diabetes UK sammeln. Laut Angaben seiner Spendenseite war die Diabetes-Erkrankung seines besten Freundes ein Auslöser dafür, dass er solch schwere Last mit sich herumschleppt.