Hausbesitzerin geschockt: Winziger Fehler sorgt für komplettes Desaster bei Renovierung

Connecticut (USA) - Die US-Amerikanerin Molly Brooke hatte geplant, ihrer Immobilie in Connecticut von innen einen frischen Anstrich zu verpassen. Doch als die Wände bereits mit der neuen Farbe gestaltet waren, entdeckte sie einen fatalen Fehler.

Das grelle Grün war definitiv nicht der Farbton, den sich Molly Brooke für ihre Wände vorgestellt hatte. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ _mollybrooke

Die Immobilienbesitzerin hatte sich für ihr Haus in Windsor Locks eigentlich für einen unaufdringlichen, neutralen Beige-Ton entschieden, wollte es anschließend zur Vermietung bei Airbnb anbieten. Doch die verpatzte Renovierung machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Wie sie gegenüber Newsweek verrät, hatte sie Maler engagiert, die bereitwillig den von ihr gewählten Farbton "Mourning Dove" auftrugen. Die Küche und Wohnzimmer hatten schon den frischen Anstrich bekommen, als Brooke die Panne auffiel.

Statt einem zurückhaltenden, ruhigen Ton strahlten die Zimmerwände in einem grellen Grün. In einem Video, das die Besitzerin später auf Instagram hochgeladen hat, lässt sich das volle Ausmaß der schiefgegangenen Renovierung erahnen.

Molly Brooke checkte sofort die bestellten Farbeimer und machte darauf die Ursache für das Malheur aus. Ein einzelner Buchstabe im Farbnamen sorgte für eine komplett andere Wandgestaltung.