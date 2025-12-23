Hausbesitzerin geschockt: Winziger Fehler sorgt für komplettes Desaster bei Renovierung
Connecticut (USA) - Die US-Amerikanerin Molly Brooke hatte geplant, ihrer Immobilie in Connecticut von innen einen frischen Anstrich zu verpassen. Doch als die Wände bereits mit der neuen Farbe gestaltet waren, entdeckte sie einen fatalen Fehler.
Die Immobilienbesitzerin hatte sich für ihr Haus in Windsor Locks eigentlich für einen unaufdringlichen, neutralen Beige-Ton entschieden, wollte es anschließend zur Vermietung bei Airbnb anbieten. Doch die verpatzte Renovierung machte ihr einen Strich durch die Rechnung.
Wie sie gegenüber Newsweek verrät, hatte sie Maler engagiert, die bereitwillig den von ihr gewählten Farbton "Mourning Dove" auftrugen. Die Küche und Wohnzimmer hatten schon den frischen Anstrich bekommen, als Brooke die Panne auffiel.
Statt einem zurückhaltenden, ruhigen Ton strahlten die Zimmerwände in einem grellen Grün. In einem Video, das die Besitzerin später auf Instagram hochgeladen hat, lässt sich das volle Ausmaß der schiefgegangenen Renovierung erahnen.
Molly Brooke checkte sofort die bestellten Farbeimer und machte darauf die Ursache für das Malheur aus. Ein einzelner Buchstabe im Farbnamen sorgte für eine komplett andere Wandgestaltung.
Statt einem neutralen Beige strahlt die Wohnung in grellem Grün
Statt dem von Brooke ausgesuchten Ton "Mourning Dove" hatten die Maler die Farbe "Morning Dove" aufgetragen. Ein winziger Unterschied im Namen, aber ein gewaltiger in der Umsetzung.
Unter dem Video sammeln sich vor allem amüsierte Kommentare über die verpatzte Renovierung und obendrein Belustigungen über die Farbnamen. Mit der grellen Farbe musste sich Molly Brooke jedoch nicht abfinden, wie sie weitererzählt, hätten die Maler schnellstmöglich die von ihr gewünschte Farbe drübergepinselt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/ _mollybrooke