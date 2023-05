Heiliges Zeichen? Nonne ist vier Jahre lang begraben, doch ihr Körper verwest nicht

Fast zweitausend Menschen pilgerten bereits in die Kleinstadt Gower in Missouri, um einen Blick auf die wundersame Wilhelmina Lancaster (†95) zu werfen. © Screenshot: Twitter/Dr. Andrew Swafford

Heiliges Zeichen oder nicht allzu seltenes Phänomen? Da scheiden sich die Geister.

Wie das Nachrichtenportal SkyNews berichtet, zieht es nun Menschen aus allen Teilen der USA in die Kleinstadt Gower in Missouri. Sie alle wollen den Körper von Wilhelmina Lancaster (†95) betrachten, der scheinbar einfach nicht verwesen will.

Die Schwester des "Maria Königin der Apostel"-Ordens, den sie mitbegründet hatte, wurde 2019 ohne Einbalsamierung in einem einfachen Holzsarg beerdigt. Das örtliche Kloster ließ sie im April exhumieren, um ihr einen Schrein zukommen zu lassen, in dem sie neu und angemessen bestattet werden sollte.

Dabei wurde sie laut Aussage einer Klosternonne "mit einem perfekt erhaltenem religiösen Gewand" aufgefunden. Anschließend gelang eine private E-Mail mit Informationen über den kuriosen Zustand von Schwester Lancasters Leiche fälschlicherweise an die Öffentlichkeit.

Es kam, wie es kommen musste und die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.