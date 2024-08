Horror-Trip: Studentinnen brechen nach Pool-Drink plötzlich zusammen

Cancún/Dallas - Zwei Studentinnen aus den USA wollten in einem Resort im mexikanischen Cancún ein paar schöne Tage verbringen. Doch nachdem sie an der Poolbar Wasser bestellt hatten, fielen plötzlich beide Frauen in Ohnmacht. Im Handumdrehen verwandelte sich ihr Traumurlaub in einen Albtraum - inklusive vierstelliger Arztrechnungen und einer schlimmen Vermutung.