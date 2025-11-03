Als Frau Klopapier sieht, weiß sie sofort, dass etwas nicht stimmt: "Ich dachte, ich werde verrückt"

Netz - Maebrie Martin wollte bei TikTok nur einen kuriosen Moment aus ihrem Alltag teilen, doch ihr Clip ging viral und sorgte für die wildesten Spekulationen.

Ihre Verwirrung über die plötzlich aufgetauchte Toilettenpapier-Rolle teilte Maebrie bei TikTok. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/maebriemartin

Eigentlich wollte Maebrie nur das Toilettenpapier am Morgen wechseln - doch sie hatte es eilig und beschloss, das später am Nachmittag zu erledigen, wenn sie wieder zu Hause ist. Als sie jedoch zurückkam, staunte sie nicht schlecht. Die Rolle war plötzlich ausgetauscht.

"Ich dachte, ich werde verrückt", erzählte sie dem Magazin People. Sofort machte sich Unbehagen in ihr breit. "Ich hatte buchstäblich das Gefühl, dass jemand im Haus ist", sagte sie. "Ich wusste genau, wo ich den Toilettenpapierhalter hingestellt hatte, und darin steckte ein abgebrochenes Stück Holz. Ich habe dieses Stück Holz am Vormittag noch gesehen, doch dann war es weg."

Da ihr Mann Colby zu der Zeit definitiv nicht zu Hause war, wurde ihr mulmig. Ihre Gedanken rasten: "Colbys bester Frend wohnt nebenan, aber warum sollte er vorbeikommen und das Toilettenpapier wechseln?", fragte sie sich. Schließlich dachte sie verzweifelt: "Wenn ich das getan habe und mich nicht daran erinnere, lasse ich mich in eine psychiatrische Klinik einweisen, denn was zum Teufel ...!"

Vom Vorfall völlig verunsichert, wandte sich Maebie an ihre Freunde bei TikTok. "Ich habe etwa zehn Leute, die sich mein TikTok ansehen", erzählte sie People lachend.

Doch am nächsten Morgen war alles anders. Ihr Handy explodierte förmlich - über 15.000 Benachrichtigungen! Ihr Video war viral gegangen und über Nacht wurden die verschiedensten Theorien aufgestellt.