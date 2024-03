Frau glaubt, Igelbaby gefunden zu haben: Doch die Realität sieht ganz anders aus

Knutsford (Cheshire, England) - Eine Frau aus England dachte, dass sie ein Igelbaby auf der Straße entdeckt hatte. Doch als sie das vermeintliche Stacheltier in eine Tierklinik brachte, kam die Wahrheit heraus!

Bei dem vermeintlichen Igelbaby handelte es sich um eine Bommel einer Mütze. © Screenshot/Facebook/Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital

Doch der Reihe nach: Die Dame spazierte vergangenen Samstag eine Straße entlang, als sie plötzlich etwas Stacheliges auf dem Bürgersteig liegen sah. Da es sich nicht bewegte, dachte die Finderin zunächst, dass es sich um ein krankes Igel-Junges handelte.

Sofort nahm sie das mutmaßliche Jungtier an sich, brachte es zur Sicherheit nach Hause und kümmerte sich die ganze Nacht darum. Da sich der Stachler auch den nächsten Morgen nicht bewegte und nichts gegessen hatte, wurde die Frau stutzig und fuhr kurzerhand in das "Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital" nach Knutsford.

Dort staunte Tierklinik-Leiterin Janet Kotze nicht schlecht, als sie die Schachtel mit dem vermeintlichen Igelbaby öffnete.

"Ich war beunruhigt, denn es ist sehr früh für Igelbabys. Als ich dann aber in die Box blickte, konnte ich nicht glauben, was ich sah", verriet sie der Daily Mail. Denn bei dem Stacheltier handelte es sich nicht um einen Igel, wie zunächst angenommen. Das, was die Britin gefunden hatte, war eine flauschige Bommel einer Mütze!