Influencerin droht fette Haftstrafe: 18 Kilo Drogen im Gepäck!

Edinburgh (Großbritannien) - Wenn der ganz große Durchbruch auf Instagram noch aussteht, müssen die Moneten halt woanders herkommen. Derartige Gedanken könnten sich im Kopf von Ellie Crampsie (23) abgespielt haben, als die Influencerin von ihrem Thailand-Trip mit fast 18 Kilo Cannabis im Gepäck zurück nach Schottland reiste...

Muss Ellie Crampsie (23) bald in den Knast? © Montage: Instagram/ecrampsie444

Als die Schottin im vergangenen April mit Zwischenstopp in Paris zum Airport in Edinburgh flog, hatte sie Drogen im Wert von rund 150.000 Pfund (mehr als 170.000 Euro) dabei!

Wie Edinburgh Live kürzlich anlässlich ihres Prozesses berichtete, wurde Crampsie damals direkt am Flughafen festgenommen. Vor dem Edinburgh Sheriff Court bekannte sie sich in der vergangenen Woche der Beteiligung an der Lieferung von Cannabis an Dritte schuldig.

Die 23-Jährige aus Glasgow ist in ihrer Heimat durchaus bekannt. Vor allem im Nachtleben soll sie sehr aktiv sein und immer wieder für verschiedene Marken werben. Doch offenbar lief das Influencer-Business noch nicht gut genug.

"Ihr Gepäck wurde geöffnet und darin befanden sich mehrere Vakuumverpackungen", berichtete Staatsanwältin Emma Laing vor Gericht von der Verhaftung der jungen Frau. Insgesamt 17 Packungen fanden die Zollbeamten, gefüllt mit 17,7 Kilogramm Gras.