Influencerin eröffnet Wellness-Oase im Garten und bekommt es mit Nachbarschaft zu tun

Norfolk (Großbritannien) - In einem ruhigen Wohnort in Kings Lynn ( Großbritannien ) sorgt eine Fitness-Influencerin derzeit für ordentlich Aufsehen. Die Beauty Megan Smith (24) hat ohne Genehmigung ein Pilates-Studio im Garten ihrer Großeltern eröffnet - das gefällt ihren Nachbarn ganz und gar nicht.

Seit 2013 postet und teilt die Sport-Liebhaberin Megan Smith (24) ihren Alltag auf Instagram. © Fotomontage/Instagram/__megan.smith__

Die sportliche Schönheit, welche sich nach Angaben von Anwohnern als "Ganzheits-Fitnesstrainerin" versteht, hat auf dem 825.000 Pfund (rund 952.000 Euro) teuren Anwesen ihrer Verwandtschaft eine Wellness-Oase eröffnet - zu Ungunsten mehrerer Anwohner.

Wie die Daily Mail berichtete, soll die 24-Jährige in ihrem sogenannten "Luco Wellness", einem umgebauten Gartenhaus, seit November 2025 Pilates-Kurse, Sauna-Gänge, einen Hot Tub und Eisbäder anbieten.

Obwohl viele ihrer über 23.000 Instagram-Fans das Projekt als innovativ ansehen, sträuben sich viele Nachbarn vor dem Erholungsort und fühlen sich durch den Betrieb gestört.

Besonders die Frühstart-Kurse ab 6 Uhr morgens, der zusätzliche Verkehr und die fehlenden Parkmöglichkeiten in dem Wohngebiet belasten die Anwohner zunehmend immer mehr. Ihre Angebote sollen sich, nach Angaben der Bewohner, bis 20 Uhr ziehen.

Kritiker bezeichneten ihr Business als "unvereinbar mit dem ruhigen Wohnen" in der Nachbarschaft, erklärte das Newsportal.￼