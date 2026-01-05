Influencerin eröffnet Wellness-Oase im Garten und bekommt es mit Nachbarschaft zu tun
Norfolk (Großbritannien) - In einem ruhigen Wohnort in Kings Lynn (Großbritannien) sorgt eine Fitness-Influencerin derzeit für ordentlich Aufsehen. Die Beauty Megan Smith (24) hat ohne Genehmigung ein Pilates-Studio im Garten ihrer Großeltern eröffnet - das gefällt ihren Nachbarn ganz und gar nicht.
Die sportliche Schönheit, welche sich nach Angaben von Anwohnern als "Ganzheits-Fitnesstrainerin" versteht, hat auf dem 825.000 Pfund (rund 952.000 Euro) teuren Anwesen ihrer Verwandtschaft eine Wellness-Oase eröffnet - zu Ungunsten mehrerer Anwohner.
Wie die Daily Mail berichtete, soll die 24-Jährige in ihrem sogenannten "Luco Wellness", einem umgebauten Gartenhaus, seit November 2025 Pilates-Kurse, Sauna-Gänge, einen Hot Tub und Eisbäder anbieten.
Obwohl viele ihrer über 23.000 Instagram-Fans das Projekt als innovativ ansehen, sträuben sich viele Nachbarn vor dem Erholungsort und fühlen sich durch den Betrieb gestört.
Besonders die Frühstart-Kurse ab 6 Uhr morgens, der zusätzliche Verkehr und die fehlenden Parkmöglichkeiten in dem Wohngebiet belasten die Anwohner zunehmend immer mehr. Ihre Angebote sollen sich, nach Angaben der Bewohner, bis 20 Uhr ziehen.
Kritiker bezeichneten ihr Business als "unvereinbar mit dem ruhigen Wohnen" in der Nachbarschaft, erklärte das Newsportal.￼
Trotz fehlende Baugenehmigung: Megan Smith gibt weiterhin Kurse in der ruhigen Wohngegegnd
Bisher konnte die Britin noch keine offizielle Baugenehmigung für ihr Wellness-Projekt vorlegen. Nach Angaben der Daily Mail solle die Influencerin jedoch bereits im Januar eine nachträgliche Bescheinigung beantragen wollen.
Die zuständige Gemeinde von Kings Lynn und West Norfolk wird voraussichtlich am 12. Januar über den Antrag der Fitness-Beauty entscheiden. Gegner argumentieren, dass ein so intensiver Geschäftsbetrieb mitten in einem Wohnbereich nicht genehmigungsfähig sei.
Ein weiterer Kritikpunkt stelle die geringe Stellfläche des Grundstückes dar. Durch die engen Gassen und schmalen Einfahrten würden Kunden der Influencerin die Straßen blockieren. Das gefährde laut der Anwohner die Fußgänger.
Trotz des Unmuts gibt es auch einige Stimmen aus der umliegenden Nachbarschaft, die den neuen Wellness-Treffpunkt unterstützen. Ein solches Zentrum könne sowohl die körperliche als auch mentale Gesundheit fördern, betonte ein Nachbar gegenüber dem Nachrichtenportal.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/__megan.smith__