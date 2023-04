Influencerin tötete Katzen als Kind: "Witzige" Kindheitsgeschichte schockiert Fans und führt zu Shitstorm

Auch die Katze einer Kindheitsfreundin hat die Influencerin eigenen Angaben nach getötet. (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Man warf Emma vor, selbst jetzt nicht ernsthaft mit der Situation umzugehen und die Tragweite ihres Handelns bis heute nicht verstanden zu haben.

In einem Statement in einer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass Menschen nicht dieselben, wie in ihrer Kindheit seien.

"Ich kann bestätigen, dass ich nach diesem Vorfall die beste Mutter mehrerer Katzen war, inklusive meines Babys Fred", schrieb sie und spielt damit auf ihren derzeitigen Kater an.

Sie beschrieb ihre Aussage als "leichten Humor" in einer "Lernt-Mich-Kennen-Episode" ihres Podcasts. Kritikern gab sie den Hinweis, dass "Simply Chaotic" nicht für sie geeignet sei, wenn sie die Kindheitsgeschichte der getöteten Katze schon nicht vertragen würden.

Sie gab außerdem an, gemäß ihrer Erinnerungen etwa 9 Jahre alt gewesen zu sein, als sie die Katzen tötete. Ein Alter, in dem Kinder bereits Empathie gegenüber Tieren entwickelt haben sollten. In dem Podcast erwähnte Emma allerdings auch "schwere Aggressionsprobleme" und eine ADHS-Diagnose in früher Kindheit.

"Tut mir leid, dass es mir nicht leidtut über einen Vorfall gekichert zu haben, der 20 Jahre her ist", fuhr Emma in ihrer "Entschuldigung" fort und erklärte auch, dass das Kichern eine Reaktion von ihrem "fortwährenden Schock über den das Erlebnis" sei.

Fans, Follower und diverse Marken, die mit der Influencerin eine Kooperation hatten, kaufen Emma diese halbherzige Erklärung allerdings nicht ab.