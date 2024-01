Irre Autofahrt geht viral: Löwe auf der Rückbank schockt Passanten

Pakistan - In diesem Auto brüllt nicht nur der Motor! Aus einem fahrenden Wagen auf einer Straße in Pakistan guckte plötzlich ein Insasse, der normalerweise auf ganz anderem Terrain unterwegs sein sollte.

Genau dieses Spektakel bekamen zahlreiche Straßenverkehrsteilnehmer sowie Millionen Internetnutzer in den sozialen Medien nun zu Gesicht.

Was allerdings auch in dem südwestasiatischen Staat weniger gewöhnlich ist, sind wilde Tiere, die auf der Autorückbank Platz nehmen.

Viel Verkehr, verstopfte Straßen und lautstarke Hupkonzerte sind auch im fernen Pakistan an der Tagesordnung.

Alles halb so wild? Der junge Mann posiert für die Kamera, als wäre der tierische Fahrgast zu seiner Rechten ein ganz Gewöhnlicher. © Screenshot/Instagram/umbreenibrahimphotography

Verschiedene Aufnahmen der tierischen Fahrt wurden vom Urheber des Clips, "Umbreen Ibrahim Photography", auf Instagram ins Netz gestellt und gehen dort nun viral.

Doch neben all der naturgemäßen Bewunderung für den Löwen hagelte es auch viel Kritik in der Kommentarspalte.

So sind sich zahlreiche Internetnutzer darüber im Einklang, dass ein wildes Raubtier wie Mufasa überall hingehört, nur eben nicht in einen Pkw.

Tatsächlich war der Asiatische Löwe, der seinem afrikanischen Verwandten in optischer Hinsicht stark ähnelt, auch in Teilen Pakistans anzutreffen - doch in der Gegenwart hat sich seine natürliche Population auf einen kleinen Streifen im Westen des Nachbarstaats Indien reduziert.