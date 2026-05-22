Polizisten hören merkwürdige Geräusche: Einbrecher aus Wand geschnitten

Salinas (USA) - Der Feierabend von Polizisten in einer kalifornischen Stadt endete ganz anders als erhofft, als sie beim Kaffeeholen plötzlich Hilferufe vernahmen. Zusammen mit der Feuerwehr retteten sie kurz darauf einen Mann - aus einer mehr als kuriosen Situation ...

In Kalifornien musste die Feuerwehr eine Wand aufschneiden, nachdem Polizisten daraus Hilferufe gehört hatten. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/salinaspolicedepartment

Wie das Salinas Police Department berichtet, machten sich einige Beamte der Nachtschicht am Sonntagmorgen zum Café "Brewjee" auf, um ihre Müdigkeit mit einer Portion Kaffee zu bekämpfen.

Vor Ort hörten sie plötzlich leise Hilferufe aus der näheren Umgebung. "Die Geräusche ließen sich nur schwer lokalisieren, die Angestellten erwähnten, dass sie bereits zuvor Ähnliches gehört hätten, bevor die Geräusche plötzlich verstummten", so ein Sprecher auf Instagram.

Die Polizisten nahmen die merkwürdigen Geräusche ernst und begannen, das Gelände und angrenzende Büroräume zu durchsuchen. Doch ihre Suche blieb zunächst erfolglos.

Erst als sie wieder vor dem Café standen, vernahmen sie die Schreie erneut und konnten ihre Herkunft schließlich lokalisieren: Die Hilferufe kamen eindeutig aus dem Inneren der Wand zwischen "Brewjee" und dem danebenliegenden Kino.

Als die Beamten daraufhin gegen die Wand klopften, erhielten sie Antwort.

Was sie nicht wissen konnten: In der Wand steckte ein Mann namens Isaac Valencia fest.