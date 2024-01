Jugendliche bewerfen Autos mit Eiern: Polizei verhängt altmodische Strafe

Florida (USA) - Einer Gruppe Teenager war langweilig. Deshalb beschlossen die Heranwachsenden, mal so richtig Mist zu bauen. Dumm nur, dass ihnen die Polizei auf die Schliche kam. Auf ihre Strafe hätten sie wohl lieber verzichtet.

Strafe muss sein. In diesem Fall durften sich die Teenager beim Autowaschen austoben. © Screenshot/X/@WCSOFL

Sechs Jugendliche wussten vor einigen Wochen in Walton County im US-Bundesstaat Florida nichts mit sich anzufangen. Also ging die Truppe in einen örtlichen Supermarkt und kaufte zwei Dutzend Eier.

Aber nicht etwa, um sich ein leckeres Mittagessen zu kochen, sondern um einen Spaziergang zu machen und dabei die Eier auf Häuser und Autos zu werfen.

Der Dumme-Jungen-Streich blieb nicht unentdeckt. Wie die Polizei von Walton County auf X (vormals Twitter) mitteilte, konnten die Beamten die Teenager ausfindig machen. Von einer Strafanzeige sahen die Ordnungshüter allerdings ab.

Stattdessen bestellten sie die Sechsergruppe samt deren Eltern an diesem Montag für 6.30 Uhr zur Polizei-Außenstelle in Santa Rosa Beach.