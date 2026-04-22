Junge ärgert sich über das "Nein" seiner Mama: Was er dann malt, sorgt für Lacher

Utah (USA) - Wenn es ein Wort gibt, das Kinder in ihrem Alltag wohl am allermeisten hören, dann ist das wohl das Wörtchen "Nein". Ein Neunjähriger aus dem US-Bundesstaat Utah fand eine interessante Strategie, um mit dem Frust über das angeblich ständige "Nein" seiner Mutter zurechtzukommen: Er erschuf sich einen Helden, der die Probleme lösen konnte.

Stacy Goulding teilte im Internet den selbst gestalteten Comic ihres Sohnes (9), der sie als "Nein-Mama" abbildete. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/stacylyn_coaching

Stacy Gouldings Sohn gestaltete bereits mehrere Ausgaben rund um den eigens erfundenen Helden "Emerald Warrior" (zu Deutsch: "Smaragdkrieger"). Seine Comics drehen sich dabei um die alltäglichen Probleme eines Neunjährigen. Zuletzt setzte sich der Schüler mit dem "Nein"-Sagen seiner Mutter auseinander und suchte nach einer Lösung, wie sie endlich umzustimmen sei.

Auf Instagram stellte Mutter Stacy die Story "Emerald Warrior VS. No Mom" (also auf Deutsch: "Smaragdkrieger gegen Nein-Mama") vor und erntete nicht nur viele Klicks, sondern auch eine Menge Mitgefühl:

In der neuesten Ausgabe der Heldengeschichte tritt der Krieger gegen eine Mutter an, die auf die Fragen ihrer drei Kinder stets nur ein "Nein" parat hat. Um dem endlich ein Ende zu setzen, besprühte der Held die "Nein-Mama" mit einem magischen Spray, was dafür sorgte, dass sie ab sofort zu allem "Ja" sagte.

Die Beweggründe für diesen recht eindeutigen Comic hatten sich für die Mutter des neunjährigen Künstlers schnell erschlossen: "Mein Sohn hatte vor Kurzem Geburtstag, und unsere nette Nachbarin schenkte ihm einen Restaurantgutschein. Er fragte mich ständig, ob ich mit ihm essen gehen wolle, aber es war schwierig, bei all unseren anderen Verpflichtungen Zeit dafür zu finden", erklärt die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek.