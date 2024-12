Junge Mutter schaut gefrustet in den Spiegel: Was ihr Mann dann tut, berührt so viele

Missouri (USA) - Dass sie nach der Geburt erstmal ein wenig anders aussehen, dürfte den meisten Müttern klar sein. Doch nicht wenige plagen schon kurz danach erste Selbstzweifel. So auch Shyann Purnell, die im Dezember nur drei Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter frustriert vor dem Spiegel stand.

In einem Interview mit Newsweek hat Purnell jetzt noch mehr über den Moment erzählt.

Neben 2,4 Millionen Klicks hat das Video seit seiner Veröffentlichung am 18. Dezember mehr als 300.000 Likes erhalten. Viele User sind gerührt von der liebevollen Geste des Partners.

Dann platzt Purnells Mann in die Aufnahme.

Die zweifache Mutter, die mit ihrer Familie im US-Staat Missouri lebt, steht in dem kuriosen Clip vor dem Spiegel. Um sich selbst besser mit früheren und späteren Aufnahmen vergleichen zu können, nimmt sie ihren "Body-Check" auf Video auf.

Da sie den Moment aufzeichnete, in den plötzlich ihr Mann hineinplatzte, konnte Purnell einen viralen Hit auf TikTok landen. Denn was der junge Mann tat und sagte, berührt seitdem ein Millionenpublikum.

"Du siehst wunderschön aus", sagt Purnells Mann während er seiner Frau den Pullover wieder herunterzieht. © TikTok/Screenshot/shyannrenee_

"Er wusste sofort, dass ich mich auf meinen Bauch konzentrierte, und wie immer erinnerte er mich daran, dass mein Körper jetzt anders, aber dafür schöner ist, weil ich zwei Babys bekommen habe! Es war also total ehrlich in dem Moment", sagte sie gegenüber dem US-Magazin.

Doch nicht nur in dieser Situation, sondern auch generell sei der junge Vater eine sehr gute Unterstützung.

"Unser erstes Kind lernt, mit einer kleinen Schwester umzugehen, und jeder Tag wird in dieser Hinsicht einfacher und einfacher. Und die Unterstützung, Anwesenheit und Aktivität meines Mannes hilft dabei, dass selbst die schwierigsten Teile nicht so unmöglich zu bewältigen erscheinen", so die Mutter stolz.

Bei so viel Lob für ihren Mann erntet Purnell auch jede Menge positive Kommentare. Allgemeiner Tenor der anderen Frauen: So einen Partner hätten sie auch gerne.