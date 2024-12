Junge weint sich die Augen aus: Darum müssen die meisten trotzdem über ihn lachen

Florida (USA) - Wie gemein! JJ (1) ist heftig am Weinen, versucht erfolglos, durch die Schiebetür zurück in seine Wohnung in Florida zu gelangen. Dennoch hält sich das Mitleid seiner Mutter Kayla in Grenzen. Ganz ähnlich geht es einem Millionenpublikum auf TikTok. Was ist denn da los?