Keine Hürde ist zu hoch: Dreiste Diebe klettern auf fahrenden Lkw

Madhya Pradesh (Indien) - Nein, es sind keine Szenen aus einem neuen Action-Thriller! Was sich auf einer indischen Autobahn zutrug, gibt es gewiss nicht alle Tage zu sehen. Dabei spielen die Protagonisten der Geschichte nicht nur leichtfertig mit ihrem Leben, sondern agieren zudem äußerst tollpatschig.

Wie ein kurzer Clip, der auf " X " veröffentlicht wurde, zeigt, fielen die dreisten Diebe von hinten wortwörtlich über den Mehrtonner her. Dabei schien sich das Diebes-Trio einen ausgeklügelten Plan zurechtgelegt zu haben.

Es gibt unzählige Mittel und Wege, wie sich Langfinger an ihre Beute heranmachen können.

Beinahe einstudiert wirkte die Aktion, die jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet war, denn das erstrebenswerte Diebesgut lag mitten auf der indischen Autobahn, während das Mofa in die entgegengesetzte Richtung weiterfuhr.

Das aktive Duo verließ daraufhin so schnell, wie es nach oben kletterte, den Lastwagen auch wieder und begab sich auf den Soziussitz ihres wartenden Komplizen.

Deshalb musste der Mofa-Lenker mit seiner männlichen Belegschaft nach links auf den Strandstreifen fahren, um dort zu wenden und zur Beute zurückzukehren. In den sozialen Medien hat die Diebesbande hohe Wellen geschlagen. In der Region um Dewas soll es laut "news.com" in der Vergangenheit immer wieder zu vergleichbaren Vorfällen gekommen sein.