Kirche durch Taifun geflutet: Braut heiratet trotzdem und es ist wunderschön!

Trotz nasser Füße, Schleppe und Kleid: Dianne Victoriano (M.) ist überglücklich ihren Liebsten zum Ehemann zu nehmen. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/Maria Jasmin Halili

Maria Jasmin Halili, die Cousine des Bräutigams filmte den Moment und teilte mehrere Videos und Fotos auf ihrer Facebook-Seite, in dem Paulo Padilla und seine Braut Dianne Victoriano den Bund fürs Leben schlossen. Dabei standen sie knöcheltief in Regenwasser, das sich in der katholischen Barasoain Kirche in Malalos gesammelt hatte.

Die Schleppe und der lange Rock des Kleides glitten beim Gang über den Altar durchs Wasser. Viele der Gäste entschieden sich barfuß oder in Gummischuhen zu kommen. Doch niemand beschwerte sich über die kuriosen Umstände.

"Eine Woche vor der Hochzeit waren wir besorgt und gestresst wegen des ununterbrochenen Regens. Dann kam genau an unserem Hochzeitstag ein weiterer Sturm", sagte Victoriano gegenüber dem Newsportal Insider.

Als sie die Nachricht erhielten, dass die Kirche überflutet worden sei, brachen die werdenden Eheleute in Tränen aus. Doch mit Absprache von Diannes Mutter, beschlossen sie, die Zeremonie abzuhalten, auch wenn es bedeuten würde, wohlmöglich ohne Gäste in ihr neues Leben als verheiratetes Paar zu treten.