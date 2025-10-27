Mutter freut sich auf erste Kita-Fotos ihrer Kinder: Ergebnis macht sie sprachlos

England - Die Freude war groß, die Ernüchterung größer: Paige Higgins aus England war vor Kurzem Feuer und Flamme, als ihre Kinder Blaise (3) und Barley (4) erstmals gemeinsam für ein Kita-Foto posieren sollten. Bereits während des Shootings machte die Britin vor Ort Fotos von den Vorbereitungen. Doch als sie das Bild endlich sehen durfte, war Higgins sprachlos.

Paige Higgins freute sich auf die Fotos ihrer Kinder. Dann sah sie das Ergebnis ... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/paige_higginsx

In diesem Monat präsentierte die zweifache Mutter das Ergebnis auf TikTok. In dem inzwischen viralen Hit sind zunächst zwei Fotos von den Kindern mit der Fotografin zu sehen, dann folgt das eigentliche Ergebnis.

Töchterchen Blaise (3) schaut darin ziemlich bedröppelt in die Kamera. Ihre Mundwinkel sind tief heruntergezogen. Sohnemann Barley gibt unter diesen Umständen das bessere Bild ab. Er sieht "nur" traurig aus.

Von einem professionellen Fotoshooting hatte sich Higgins natürlich etwas ganz anderes erhofft. "Ich dachte nur: 'Wessen Kinder sind das?!'", erzählte die Engländerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Dafür kann sie sich zumindest indirekt über die Angelegenheit freuen. Denn auf TikTok hat ihre entsprechende Bildergalerie inzwischen fast eine Million Klicks erreicht.

Warum ihre Kinder auf dem Foto so traurig aussehen, kann Higgins übrigens mittlerweile erklären.