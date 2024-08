Kleinkind ist gefragter Künstler: Laurent (3) verdient schon fünfstellig!

Neubeuern - Wenn der Künstler um ein Autogramm gebeten wird, taucht er die Hand in Farbe - und drückt sie auf Papier. Schreiben kann Laurent Schwarz noch nicht . Doch Kunstliebhaber aus aller Welt zahlen - so Mutter Lisa - für seine Werke fünfstellige Summen.

Laurent Schwarz (3) malt in seinem Atelier großformatige Bilder mit Acrylfarben. © Uwe Lein/dpa

Am 19. September hat der blonde Dreikäsehoch in seinem oberbayerischen Heimatort Neubeuern seine erste Vernissage, 14 Tage nach seinem dritten Geburtstag am 5. September.

Der Knirps, gerade so groß wie manche Leinwand, die er bearbeitet, hat seine "Karriere" vor einem Dreivierteljahr begonnen, beim Familienurlaub in Italien. Seitdem sei er von den Farben nicht mehr wegzubekommen, berichten die Eltern Lisa und Philipp.

Zu Hause, in dem 500 Jahre alten denkmalgeschützten Haus in Neubeuern, haben die Eltern ihm ein Atelier eingerichtet. Malervlies am Boden, Farbspritzer überall, blaue Farbkleckse auch auf dem Fernseher. Schon morgens um 6 Uhr gehe es los: "Mama, malen, malen."

Der Vater, der in der vierten Generation mit seiner Frau ein Ofenbauunternehmen betreibt, hat das Haus selbst gestaltet. Nicht nur Laurents Bilder hängen hier an den Wänden. Auch der Vater malt. Vor allem aber der Großvater hat zahlreiche Werke geschaffen.

Pinsel, Malerrollen, Spachtel: Laurent - so zeigt ein Video auf Instagram - greift zu allem, was er findet - vor allem aber zu viel Farbe: Aus vollen Tuben spritzt er, sichtlich mit viel Spaß, die Farbe dick auf die Leinwand. Der Stil ähnelt Jackson Pollock, der das Action Painting bekannt machte.