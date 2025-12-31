Mann bringt Einkauf nach Hause: Wie er das tut, sorgt für Polizeieinsatz

Kodersdorf (Landkreis Görlitz) - Den Einkauf vom Supermarkt nach Hause bringen, ist nicht verboten. Die Art und Weise, wie ein Mann (51) dies im Landkreis Görlitz tat, rief allerdings die Polizei auf den Plan.

In Kodersdorf transportierte ein Mann (51) seinen Einkauf mit dem Supermarktwagen auf der Straße. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Polizeibeamten konnten am Dienstagnachmittag kaum ihren Augen trauen, als sie gegen 14.40 Uhr einen Mann mitten auf der Straße der Einheit in Koderdorf mit einem Einkaufswagen entdeckten.

Wie die Ermittler bekannt gaben, wollte der 51-Jährige seine gekauften Artikel in dem Wagen eines Supermarktes direkt zu seiner Wohnung bringen.

Vor Ort wartete dann die nächste Überraschung: