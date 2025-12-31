Er hatte schon mit 14 fast Glatze: Mann kriegt beim Friseur volles Haar zurück und ist ein neuer Mensch
Pittsburgh (USA) - Dieser US-Amerikaner hatte sicherlich keine einfache Pubertät: Bereits im Teenageralter verlor er beinahe alle seine Haare und wirkte viel älter als ihm lieb war. Glücklicherweise weiß Barber Nicolo Rigano Rat und sorgt bei seinem Kunden für eine heftige Transformation.
Während sich andere vor der Platte auf dem Kopf und den Geheimratsecken fürchten, bleibt der Friseur Nicolo Rigano aus Pittsburgh ganz gelassen. Schließlich weiß der Experte dank jahrelanger Erfahrung genau was zu tun ist, um seinen haarlosen Kunden wieder zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen.
Sein Kunde, der vor Weihnachten sein Geschäft besuchte, hatte bereits mit 14 Jahren fast eine Glatze. "Es wurde immer schlimmer und schlimmer", erklärt er in einem TikTok-Video auf Nicolos Profil. Als dieser nach seinem aktuellen Alter fragt, ist er schockiert:
Der Mann, der zwar einen vollen Bart trägt, aber obenrum schon ziemlich kahl aussieht, ist gerade einmal 24 Jahre alt.
Deshalb wird Nicolo ihm heute ein Toupet verpassen oder besser gesagt, sein altes erneuern. Der 24-Jährige ist nämlich nicht zum ersten Mal bei dem Barber aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania.
Haarteil sorgt bei Friseur-Kunde für Verjüngung
Am Anfang sei es zwar ungewohnt gewesen, plötzlich wieder eine volle Haarpracht zu besitzen, aber der Kunde kommt nicht ohne Grund ein weiteres Mal zu Nicolo. Sein Umfeld sei zwar "überrascht" gewesen, hätte ihm aber gegönnt, ohne Glatze herumlaufen zu müssen.
Um auch andere Kunden im Vorfeld beruhigen zu können, fragt Barber Nicolo den 24-Jährigen nach seiner Erfahrung: "Brennt der Kleber manchmal oder reizt er die Haut?" Dies kann der Mann vor ihm aber nur verneinen.
Der Kleber, der das Toupet bombenfest auf dem Kopf anbringen lässt, ist extra für die menschliche Haut entwickelt worden und von den Behörden staatlich geprüft, so der Haarexperte.
Nachdem die beiden sich auf einen Haarschnitt geeinigt haben, klebt der Friseur das Haarteil mit dem speziellen Kleber auf die haarlose Kopfhaut des Kunden.
Und die Transformation kann sich wirklich sehen lassen: Der 24-Jährige sieht dank des wuschelig gestylten Toupets deutlich jünger und attraktiver aus. Das finden auch Nicolos Follower: "Wow, ich kann es nicht fassen, was für eine große Veränderung!", schreibt ein Zuschauer unter dem Clip mit mehr als 7000 Klicks.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/barberdreamsbyriggs