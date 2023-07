Krankenschwester hat Sex mit Patienten: Als dieser einen Herzinfarkt erleidet, begeht sie fatalen Fehler

Penelope Williams (42) hatte über ein Jahr lang eine heimliche Sex-Beziehung zu ihrem Patienten. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Candace Gray, 123rf/ake1150

Ein Jahr lang hielt Penelope Williams ihre Sex-Beziehung zu einem Dialyse-Patienten, den sie regelmäßig behandelte, vor allen geheim.

Auch an jenem fatalen Abend trafen sich die beiden zu einem Stelldichein im Auto auf einem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses in Wrexham, in dem die 42-Jährige arbeitete.

Bei dem Rendezvous ging es dem Mann plötzlich schlecht, er erlitt vor den Augen seiner Geliebten einen Herzinfarkt. Doch anstatt den Notruf zu alarmieren, rief Penelope eine Kollegin an.

Die Krankenschwester hätte am Hörer geweint und soll "verzweifelt" um Hilfe gebeten haben. Als ihre Freundin sie während des Telefonats aufforderte, einen Rettungswagen zu rufen, weigerte sich die 42-Jährige vehement.

Stattdessen wartete sie auf ihre Kollegin, die vergeblich versuchte, den Dialyse-Patienten wiederzubeleben. Der von ihr alarmierte Rettungsdienst konnte nichts mehr für den Mann tun.

Er starb mit heruntergelassener Hose auf der Rückbank seines Autos.