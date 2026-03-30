Krankenschwester kommt nach Hause: Was sie vor Haustür tut, kann sie selbst kaum glauben

Chicago (Illinois, USA) - Ihr Leben ist ganz schön kraftraubend. Den besten Beweis dafür liefert ein Video von Anna Skinners (49) Türkamera, das die Krankenschwester auf dem Weg nach Hause zeigt. In dem kuriosen Clip, der seit Kurzem auf Threads abrufbar ist, tut sich die Frau aus Chicago sichtlich schwer, es überhaupt in ihre vier Wände zu schaffen.

Anna Skinner (49) kommt in dem von ihrer Türkamera aufgenommenem Video praktisch im Schlaf nach Hause. © Bildmontage: Threads/Screenshots/2ndcitygigi

Skinner sieht in dem Video so erschöpft aus, als würde sie im Schlaf zur Tür wanken. Ihre Augen sind kaum mehr offen. Was sie dann tut, kann sie selbst nur wenige Sekunden später kaum glauben.

Anstatt die Haustür mit dem passenden Schlüssel aufzumachen, versucht es die US-Amerikanerin gleich mehrfach mit ihrem Krankenhausausweis.

Nach dem zweiten erfolglosen Versuch fällt ihr schließlich auf, was sie da tut. Sichtlich genervt nimmt Skinner daraufhin den Schlüssel, den sie die ganze Zeit über in der Hand gehalten hat.

"Ich arbeite im Nachtdienst, normalerweise drei 12-Stunden-Schichten pro Woche, aber oft mache ich zusätzlich acht bis 16 Überstunden", rechtfertigte sich die Krankenschwester jetzt in einem Gespräch mit Newsweek.

"Enkelkinder betreuen plus Überstunden auf der Neugeborenen-Intensivstation - das Ergebnis: eine erschöpfte 49-Jährige, die versucht, mit ihrem Ausweis die Haustür zu öffnen", erklärte sie weiter.

Das Video der Türkamera sah Skinner natürlich erst später, reagierte aber anders, als man meinen könnte.