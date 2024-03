Kurioser Einsatz: Polizei befreit besoffenen Hasen aus Bett von 57-jähriger Frau

Trier - Am vergangenen Sonntag hat die Polizei in Trier einen total besoffenen Hasen aus der Wohnung einer ebenfalls stark alkoholisierten Frau befreit. Unter Drogen stand das Langohr im Übrigen auch noch.

Die Frau hatte den Hasen aus dem Garten eines Nachbarn mitgenommen und zu Hause mit Wodka abgefüllt. (Symbolbild) © 123RF/nullplus

Ein Sprecher der Polizei berichtete am heutigen Mittwoch von dem kuriosen Einsatz.

So hatten Zeugen am Sonntagnachmittag die Polizei verständigt: In der Medardstraße würde eine offenbar orientierungslose Frau herumirren.

Die Beamten einer Streife trafen die 47 Jahre alte Frau dann auch tatsächlich dort an. Die Dame war laut dem Polizeisprecher stark alkoholisiert und außerdem kürzlich umgezogen. Nun fand sie ihre neue Wohnung nicht mehr.

Die Polizisten konnten die genaue Adresse der Frau aber glücklicherweise schnell ermitteln und brachten die 47-Jährige dann auch sicher dorthin.

In der Wohnung kam es dann zu dem alles andere als alltäglichen Fund: Im Bett lag zwischen Decken und Kissen ein Hase, der alle Viere von sich gestreckt hatte und offenbar nicht wirklich bei Bewusstsein war.