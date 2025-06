Mann muss bei Flughafen-Kontrolle abgetastet werden: Grund bringt Millionen zum Lachen

Direkt am Airport gab es das erste kuriose Problem für den Familienvater. Immerhin: Auf TikTok geht das Video seit Tagen viral.

Von Christian Norm

USA - Glatter Fehlstart: Sara Meyer und ihr Partner Randy Peterson aus Sioux Falls in South Dakota wollten vor Kurzem mit ihren drei Kindern in den Urlaub fliegen. Doch direkt am Airport gab es das erste kuriose Problem für den Familienvater. Immerhin: Millionen TikTok-User können sich mittlerweile darüber amüsieren.

Randy Peterson kennt diese Prozedur bereits. © TikTok/Screenshot/zona480 In dem entsprechenden Video, das seit dem Wochenende viral geht, ist die Misere des Mannes zu sehen. Wenig überrascht und gut gelaunt lässt er sich bereitwillig von der Security abtasten. Der Grund dafür ist auf einem Bildschirm zu sehen: Beim Ganzkörper-Scan gehen ausgerechnet in Petersons Genitalbereich die Warnlichter an. An seiner Gestik und Mimik ist abzulesen, dass der US-Amerikaner nichts anderes erwartet hatte. Beim TikTok-Publikum kommt der ulkige Moment bestens an. 6,1 Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen, dazu mehr als 330.000 Likes. Kurioses Frau will gerade Haus kaufen: Als sie Frage der Maklerin hört, verlässt sie empört den Raum Während im Video selbst nicht weiter erklärt wird, was genau los ist, gibt es zumindest eine Theorie von Familienmama Sara Meyer, die jetzt mit Newsweek über den Vorfall gesprochen hat.

Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment