Mann findet rund 120 Jahre alte, verschlossene Coca-Cola-Flasche: Doch was ist sie wert?

Florida (USA) - Der erste Versuch ging daneben. Doch zum Glück ließ die ohnehin schon uralte Coca-Cola-Flasche noch einige Jahre auf sich warten. Ein Mann hatte das gute Stück in Florida in einem Antiquitätenladen entdeckt. Da er die verlangten 100 US-Dollar (88,80 Euro) nicht zahlen konnte, machte er lediglich ein Foto von seinem kuriosen Fundstück. Als er es zwei Jahre später einem Museumsführer im World of Coca-Cola Museum in Atlanta zeigte, sorgte er direkt für Staunen.