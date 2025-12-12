Vater soll Baby ins Bett bringen: Was Mutter dann auf Babyfon-Video sieht, amüsiert so viele

Diese Kombination funktioniert bei ihnen immer genau dann nicht, wenn ihre Eltern es unbedingt wollen. Dafür können nun andere über ein virales Video lachen.

Von Christian Norm

Virginia (USA) - Diese Kombination funktioniert bei ihnen immer genau dann nicht, wenn ihre Eltern es unbedingt wollen. Zwar sind Babys den meisten Tag damit beschäftigt zu schlafen. Doch natürlich nie dann, wenn Mama und Papa Zeit für sich haben wollen. Jillian Murphy und ihr Mann Sean aus Virginia bilden da keine Ausnahme. Wie sie sich allerdings gegenseitig vor Schwierigkeiten warnen, sorgt seit ein paar Tagen für Gelächter auf TikTok.

Jillian Murphy kann sich dank ihrer Babyfon-Kamera des Öfteren köstlich amüsieren. © TikTok/Screenshot/jill.murphy In einem viralen Video bittet Murphys Mann nämlich sehr kreativ um Hilfe. Zu sehen ist in dem Clip der Monitor der Babyfon-Kamera. Doch statt eines selig schlafenden Säuglings bekommen die User etwas ganz anderes zu Gesicht: einen zweiten Monitor. Denn weil sein drei Monate altes Töchterchen Mackenzie nicht einschlafen will, hält Sean einfach sein Handy in die Kamera, auf dem in Großbuchstaben "SOS" steht. Darüber kann sich nicht nur die Mama amüsieren, sondern auch viele TikTok-User. Mehr als eine halbe Million Klicks sind seit dem Wochenende zusammengekommen. Kurioses Mysteriöse Häufchen lösen Sorge aus und entpuppen sich als kuriose Tierstory Was sie dachte, als Sean die kuriose SOS-Warnung ins Bild hielt, hat die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek verraten.

Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Hilferuf des Papas