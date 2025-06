Mann legt Trödel zum Verschenken raus: Als er zurückkommt, staunt er nicht schlecht

North Vancouver (Kanada) - "Ich war zu keinem Zeitpunkt wütend, aber ich musste sofort lachen und war vielleicht auch etwas ungläubig", sagt Curt Irish (39) über den wohl kuriosesten Moment, seit er und seine Frau Trödel an die Nachbarschaft verschenken.

Curt Irish (39) hatte ein Problem, als er seinen Trödel so vorfand. © Reddit/Screenshot/u/pudge2424

Das Paar aus dem kanadischen North Vancouver will demnächst umziehen, hat deshalb regelmäßig einen Tisch draußen stehen, auf dem alles liegt, was sie nicht mitnehmen wollen.

"Wir wohnen in einem Wohngebiet, aber es ist ziemlich viel los, da wir gegenüber einer Kirche und einer Schule wohnen", sagte Irish diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Wenn meine Frau Sachen darauf stellt, ist meist am Ende des Tages alles weg."

Bei Irish sind die Dinge vergangene Woche ein wenig anders gelaufen. Es begann damit, dass er das professionell gestaltete Schild seiner Frau nicht finden konnte.

Deshalb kritzelte der Kanadier einfach "Gratis! Nimm, was du willst" auf einen Zettel. Dann legte er wie immer alles auf einen Tisch, darunter eine Puppe, eine Plüschschildkröte und auch einige Teelichter.

"Den ganzen Tag lief alles wie gewohnt. Die Sachen wurden vom Tisch genommen, und ich habe den ganzen Tag über nachgelegt", erzählte Irish dem US-Magazin. Doch dann fuhr er mit seiner Frau zu seinem neuen Wohnsitz. Als sie zurückkamen, folgte die Überraschung.