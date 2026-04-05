Mann mit "Höhlenmensch"-Look bucht Umstyling: Was Friseur aus ihm macht, sorgt für Begeisterung

Richmond (Virginia/USA) - Kleider machen Leute? Im Fall des Haar-Influencers Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, reichen definitiv auch neue Frisuren, um aus "Problem-Kunden" echte Hingucker zu machen. Einen weiteren Beweis dafür hat der Friseur am 1. April in einem TikTok-Video geliefert. Spoiler: Es war definitiv kein Scherz!

Thai Nguyen hat es in seinem neuen Clip mal wieder mit einem echten "Härtefall" zu tun. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem kuriosen Clip sitzt Nguyens neuer "Härtefall" mit wilder Matte und überlangem Bart im Salon. "Wie alt bist du?", fragt der Haarkünstler ganz direkt.

"32", erwidert sein Gast - und liefert seinem Dienstleister damit die Steilvorlage, auf die er vermutlich nur gelauert hat: "Mann, du siehst aus wie 50!", haut er seinem Kunden schamlos hin.

Danach will Nguyen - weiterhin schön dreist - wissen, woher der 32-Jährige seinen "Höhlenmensch-Look" hat. Ein oder zwei Jahre lang habe er seine Haare nicht mehr schneiden lassen, den Bart rund ein Jahr lang nicht mehr rasiert, so der Gast.

Aber warum? Das Geld sei an allem schuld gewesen. Denn er habe nicht viel davon und hätte so sparen wollen. Finanziell dürfte das geklappt haben - optisch leider nicht.

Alledem wollen die Männer jetzt ein Ende setzen. Eine konkrete Idee hat der Kunde unterdessen nicht. Nur nicht allzu kurz wünscht er sich seine neue Frisur. Nguyen macht sich daraufhin ans Werk.