Kurzurlaub auf dem Mond? Hotelzimmer können schon jetzt gebucht werden

Kalifornien (USA) - Es klingt wie der süße Traum eines kleinen Kindes – einmal auf dem Mond schlafen. Doch für Skyler Chan ist dies alles andere als ein Traum aus Kindheitstagen. Er hat einen Plan: Bereits in sechs Jahren soll das erste Hotel auf dem Mond eröffnen, und schon jetzt nimmt er erste Reservierungen entgegen.

Bereits im Jahr 2032 sollen die ersten vier Gäste ihren Urlaub auf unserem treuen Begleiter genießen können. (Symbolbild) © Fotomontage: Jiayi Wang/Nature/dpa, 123RF/irinafotolita, NASA/dpa

Unter dem Namen "GRU Space" hat Chan bereits eine Website ins Leben gerufen, auf der er sein Unternehmen und seine Idee näher vorstellt.

Um genau zu sein, möchte "GRU Space" bereits 2029 einen ersten Testflug zum Mond unternehmen, bei dem eine aufblasbare Mondunterkunft aufgebaut wird. Zudem sollen Verfahrensweisen getestet werden, die aus dem Mondgestein festes Baumaterial (sogenannte "Mond-Ziegel") machen. Knapp zwei Jahre später soll eine größere Fracht zum Mond geschossen werden, darunter auch ein erster Prototyp für eine Unterkunft.

Dieser Prototyp soll in einem Mondkrater installiert werden, da dort die thermischen Bedingungen günstiger sind. Sollte dieser Testlauf erfolgreich sein, wird das erste Hotel schließlich 2032 eröffnet. In dem aufblasbaren Hotelmodul soll für vier Menschen gleichzeitig Platz sein und es soll eine Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren haben.

Im Anschluss daran plant "GRU Space", mithilfe von Mond-Ziegeln feste Strukturen auf der Mondoberfläche zu erschaffen und so die aufblasbaren Zimmer gegen eine echte Hotelanlage auszutauschen.