Kurzurlaub auf dem Mond? Hotelzimmer können schon jetzt gebucht werden
Kalifornien (USA) - Es klingt wie der süße Traum eines kleinen Kindes – einmal auf dem Mond schlafen. Doch für Skyler Chan ist dies alles andere als ein Traum aus Kindheitstagen. Er hat einen Plan: Bereits in sechs Jahren soll das erste Hotel auf dem Mond eröffnen, und schon jetzt nimmt er erste Reservierungen entgegen.
Unter dem Namen "GRU Space" hat Chan bereits eine Website ins Leben gerufen, auf der er sein Unternehmen und seine Idee näher vorstellt.
Um genau zu sein, möchte "GRU Space" bereits 2029 einen ersten Testflug zum Mond unternehmen, bei dem eine aufblasbare Mondunterkunft aufgebaut wird. Zudem sollen Verfahrensweisen getestet werden, die aus dem Mondgestein festes Baumaterial (sogenannte "Mond-Ziegel") machen. Knapp zwei Jahre später soll eine größere Fracht zum Mond geschossen werden, darunter auch ein erster Prototyp für eine Unterkunft.
Dieser Prototyp soll in einem Mondkrater installiert werden, da dort die thermischen Bedingungen günstiger sind. Sollte dieser Testlauf erfolgreich sein, wird das erste Hotel schließlich 2032 eröffnet. In dem aufblasbaren Hotelmodul soll für vier Menschen gleichzeitig Platz sein und es soll eine Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren haben.
Im Anschluss daran plant "GRU Space", mithilfe von Mond-Ziegeln feste Strukturen auf der Mondoberfläche zu erschaffen und so die aufblasbaren Zimmer gegen eine echte Hotelanlage auszutauschen.
Galaktischer Kurzurlaub auf dem Mond ist nur was für Reiche
Bereits jetzt, knapp sechs Jahre vor der Eröffnung der kleinen Kapsel auf dem Mond, können Weltraumbegeisterte ihren Namen in einen großen Lostopf werfen lassen, um als erster Mensch auf dem Mond schlafen zu können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass allein die Anzahlung für diesen galaktischen Urlaub bei schlappen 250.000 Dollar (umgerechnet rund 214.272 Euro) liegt.
Das Unternehmen betont jedoch während des Buchungsprozesses: "Der endgültige Preis steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich 10 Millionen Dollar übersteigen."
