Mega tätowierter Mann will normal aussehen: Das ist das Ergebnis nach zig Behandlungen

São Paulo (Brasilien) - Während viele Tattoo-Süchtige immer mehr Bilder auf ihrer Haut haben wollen, ist Leandro de Souza schon seit Monaten mit der "Rückabwicklung" beschäftigt. Der 35-Jährige, der einst als "meist tätowierter Mann Brasiliens" galt, versucht vor allem, sein Gesicht wieder in Ordnung zu bringen. Derzeit befindet sich de Souza in einer Zwischenphase. Trotzdem sieht er schon jetzt ganz anders aus. Was steckt dahinter?