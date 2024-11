Schwangere ist entsetzt, dass sie Vierlinge bekommt: Dann folgt die nächste Überraschung

Die Vierlinge sind inzwischen auf der Welt. Ihre Mutter Hannah Carmack (30) hatte zuvor große Sorgen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/hannah_cmack

Im Interview mit Newsweek sprach die US-Amerikanerin aus Alabama diese Woche über ihre Erlebnisse als Mutter von Vierlingen - und über die Zeit während ihrer Schwangerschaft.

"Wir hatten keine Ahnung, dass wir herausfinden würden, dass es vier Babys statt einem werden würden, also habe ich viel geweint. Ich habe keine Fruchtbarkeitsmedikamente oder so etwas genommen, also war es ein totaler Schock", sagte sie gegenüber dem News-Magazin.

Nach Angaben des "National Center for Health Statistics" der "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) bekommt in den USA nur eine von 571.787 Schwangeren Vierlinge.

Carmack hatte zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft eine neunjährige Tochter, wollte ihr ein Geschwisterchen schenken. Dabei hatte die Tierarzthelferin damals mit langen Nachtschichten und wenig Freizeit zu kämpfen.

"Quality Time" mit ihrem Mann und ihrem Kind war bis zu diesem Zeitpunkt kaum möglich gewesen. Doch die Vierlinge sollten alles auf eine andere Art verändern als gedacht.