Leute fragen ihn, ob er eine Grusel-Maske trägt: Darum sieht dieser Mann so besonders aus

Birmingham (Vereinigtes Königreich) - Wenn Amit Ghose (36) vor die Tür geht, zieht er alle Blicke auf sich: Der Mann aus Großbritannien hat eine einzigartige Gesichtshälfte, gezeichnet von einer Krankheit, mit der er bereits auf die Welt kam und die ihm das Leben oft zur Hölle macht.

Amit Ghose (36) aus Birmingham leidet unter Neurofibromatose Typ 1, was unter anderem dazu führte, dass ihm in jungen Jahren sein Auge entfernt werden musste. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/amitghosenf1

Amit wurde mit Neurofibromatose Typ 1 geboren. Das seltene, genetisch bedingte Leiden, das auch "Von-Recklinghausen-Krankheit" genannt wird, betrifft hauptsächlich die Haut und das Nervensystem.

Bei Amit sorgte die Krankheit laut News18 dafür, dass er bereits 26 Operationen über sich ergehen lassen musste.

Während die eine Gesichtshälfte völlig normal aussieht, fällt die andere Seite durch verschobene Proportionen auf. Hinzu kommt, dass ihm bereits im Alter von 11 Jahren ein Auge entfernen werden musste.

Vor allem die Schulzeit war für Amit "einsam" und "schmerzhaft". "Ich wurde angestarrt. Auf mich wurde gezeigt. Ich wurde ausgelacht", schreibt er auf seinem Instagram-Profil, wo seine Inhalte bereits millionenfach geklickt wurden. "Ich lernte sehr früh, mich kleinzumachen."

Die schlimmsten Kommentare erhielt er aber demnach von Erwachsenen. So warf man ihm vor, dass sein Gesicht eine Strafe für die Sünden seiner Familie sei. "Ich hasste Spiegel. Ich mied Fotos. Ich wollte mich vor der Welt verstecken."