Lidl überrascht mit verrückter Designer-Handtasche: Die Vorlage kennt jeder Kunde

London (Großbritannien) - Wer bei Lidl nur an günstige Lebensmittel denkt, hat die neueste Überraschung noch nicht gesehen: Der Discounter schickt jetzt einen Einkaufswagen auf die Fashion-Bühne - als Handtasche aus Edelstahl!

Die Tasche orientiert sich am Aussehen der bekannten Supermarkt-Einkaufswagen. © Lidl

Wie Fashion United berichtet, hat sich die deutsche Kette erneut mit dem New Yorker Designstudio Nik Bentel zusammengetan.

Gemeinsam präsentieren sie die "Trolley Bag" - ein kurioses Accessoire, das aussieht wie ein Mini-Einkaufswagen und während der London Fashion Week Premiere feiert.

Die Tasche ist nichts für Minimalisten: Gefertigt aus industriellem Edelstahl bildet sie das Aussehen und sogar die Haptik eines echten Supermarkt-Einkaufswagens originalgetreu nach - inklusive klassischem Griff.

Besonders kurios: Ein Münz-Schlüsselanhänger gehört ebenfalls dazu und kann sogar an reale Lidl-Einkaufswagen angeschlossen werden.

Laut den Machern soll das Design die Grenzen zwischen Funktionalität und High Fashion verschwimmen lassen.