Lidl überrascht mit verrückter Designer-Handtasche: Die Vorlage kennt jeder Kunde
London (Großbritannien) - Wer bei Lidl nur an günstige Lebensmittel denkt, hat die neueste Überraschung noch nicht gesehen: Der Discounter schickt jetzt einen Einkaufswagen auf die Fashion-Bühne - als Handtasche aus Edelstahl!
Wie Fashion United berichtet, hat sich die deutsche Kette erneut mit dem New Yorker Designstudio Nik Bentel zusammengetan.
Gemeinsam präsentieren sie die "Trolley Bag" - ein kurioses Accessoire, das aussieht wie ein Mini-Einkaufswagen und während der London Fashion Week Premiere feiert.
Die Tasche ist nichts für Minimalisten: Gefertigt aus industriellem Edelstahl bildet sie das Aussehen und sogar die Haptik eines echten Supermarkt-Einkaufswagens originalgetreu nach - inklusive klassischem Griff.
Besonders kurios: Ein Münz-Schlüsselanhänger gehört ebenfalls dazu und kann sogar an reale Lidl-Einkaufswagen angeschlossen werden.
Laut den Machern soll das Design die Grenzen zwischen Funktionalität und High Fashion verschwimmen lassen.
Die Tasche wird sogar kostenlos sein
Wer jetzt glaubt, das schräge Designerstück koste ein kleines Vermögen, liegt falsch. Die "Trolley Bag" wird komplett kostenlos angeboten, allerdings nur in limitierter Auflage.
Erstmals erhältlich ist sie beim "Lidl Fresh Drop", einem lebensmittelinspirierten Pop-up-Event am 20. und 21. Februar während der London Fashion Week. Am 26. Februar um 10 Uhr startet zusätzlich eine Online-Verlosung über die Website von Nik Bentel.
Die Kooperation knüpft an eine frühere gemeinsame Aktion an, bei der eine ungewöhnliche Croissant-inspirierte Tasche innerhalb kürzester Zeit für Aufsehen sorgte. Mit der neuen Edelstahl-Handtasche setzt Lidl nun noch einen drauf.
Titelfoto: Lidl