Frau sammelt über fünf Jahre ihre Haare aus der Dusche: Was dann passiert, macht viele traurig

Die TikTokerin "ReallyRapunzel" sammelte jahrelang ihre ausgefallenen Haare und schuf damit ein seltsames Projekt. Die Aktion soll nun offenbar enden.

Von Anne-Sophie Mielke

TikTok - Haare, die man beim Duschen verliert, stellen für die meisten wohl ein lästiges Übel dar, was schnell den Weg in den Mülleimer findet. Bei vielen dürfte vor allem Ekel aufsteigen, wenn die einstige Kopfbewachsung den Abfluss verstopft. Eine TikTokerin ist da aber ganz anders. Sie sammelte sorgfältig jedes Haar, das sich von ihrem Haupt verabschiedete, und sammelte es - fast sechs Jahre lang.

Eine TikTokerin sammelte jahrelang ihre ausgefallenen Haare und schuf damit ein seltsames Projekt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/reallyrapunzel Viel ist von der Frau, die im Jahr 2020 unter dem Namen "Reallyrapunzel" auf TikTok begann, zu zeigen, wie sie ihre ausgefallenen Härchen hortet, nicht bekannt. Man weiß weder ihren Namen noch kennt man ihr Gesicht. Überraschenderweise löste ihre Aktion bei Tausenden Usern eine Faszination aus, die der anonymen Creatorin Millionen Klicks einbrachte. Ihre Videos folgen meist dem gleichen Muster: Man sieht, wie die TikTokerin einzelne Haare zwischen den Fingern ordnet, die anschließend auf ein doppelseitiges Klebeband, was an der gefliesten Badezimmerwand befestigt ist, geklebt werden. Kurioses Er wollte Arzt werden: Mann fälscht Medizinstudium mit ChatGPT Das eher merkwürdig erscheinende Verfahren zahlte sich rasch aus und "Reallyrapunzel" konnte ihren Zuschauern irgendwann einen regelrechten Haarschopf vorführen. Da die blonden Strähnen ordentlich nebeneinander auf der Klebefläche angebracht worden waren, wirkten sie schnell wie eine Tresse mit Extensions und gar nicht mehr wie etwas, was sonst mühevoll aus der Duschwanne entfernt und entsorgt werden würde. Hinzu kommt, dass die Content-Erstellerin sich gut um ihrem "Schatz" kümmerte: Die gesammelten Haare wurden regelmäßig gewaschen, gekämmt und gepflegt. Die selbst ernannte Rapunzel ließ sich sogar dazu hinreißen, ihre ausgefallene Mähne mit Glätteisen und Lockenstab zu stylen. In ihren Videos sieht man auch, wie sie daraus beispielsweise einen Zopf flicht.

Frau sammelt offenbar über 200.000 Haare