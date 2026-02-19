Frau sammelt über fünf Jahre ihre Haare aus der Dusche: Was dann passiert, macht viele traurig
TikTok - Haare, die man beim Duschen verliert, stellen für die meisten wohl ein lästiges Übel dar, was schnell den Weg in den Mülleimer findet. Bei vielen dürfte vor allem Ekel aufsteigen, wenn die einstige Kopfbewachsung den Abfluss verstopft. Eine TikTokerin ist da aber ganz anders. Sie sammelte sorgfältig jedes Haar, das sich von ihrem Haupt verabschiedete, und sammelte es - fast sechs Jahre lang.
Viel ist von der Frau, die im Jahr 2020 unter dem Namen "Reallyrapunzel" auf TikTok begann, zu zeigen, wie sie ihre ausgefallenen Härchen hortet, nicht bekannt. Man weiß weder ihren Namen noch kennt man ihr Gesicht.
Überraschenderweise löste ihre Aktion bei Tausenden Usern eine Faszination aus, die der anonymen Creatorin Millionen Klicks einbrachte.
Ihre Videos folgen meist dem gleichen Muster: Man sieht, wie die TikTokerin einzelne Haare zwischen den Fingern ordnet, die anschließend auf ein doppelseitiges Klebeband, was an der gefliesten Badezimmerwand befestigt ist, geklebt werden.
Das eher merkwürdig erscheinende Verfahren zahlte sich rasch aus und "Reallyrapunzel" konnte ihren Zuschauern irgendwann einen regelrechten Haarschopf vorführen. Da die blonden Strähnen ordentlich nebeneinander auf der Klebefläche angebracht worden waren, wirkten sie schnell wie eine Tresse mit Extensions und gar nicht mehr wie etwas, was sonst mühevoll aus der Duschwanne entfernt und entsorgt werden würde.
Hinzu kommt, dass die Content-Erstellerin sich gut um ihrem "Schatz" kümmerte: Die gesammelten Haare wurden regelmäßig gewaschen, gekämmt und gepflegt. Die selbst ernannte Rapunzel ließ sich sogar dazu hinreißen, ihre ausgefallene Mähne mit Glätteisen und Lockenstab zu stylen. In ihren Videos sieht man auch, wie sie daraus beispielsweise einen Zopf flicht.
Frau sammelt offenbar über 200.000 Haare
Es mag alles etwas komisch klingen, aber "Reallyrapunzel" hat mit ihrer Sammelleidenschaft eine "Marktlücke" auf der Video-Plattform entdeckt. Die Klickzahlen ihrer Beiträge sprechen da für sich: Fast alle ihrer Videos erreichten Millionen Aufrufe und wurden teilweise tausendfach kommentiert. Viele ihrer Zuschauer verfolgten den Prozess von Anfang an und konnten zusehen, wie aus einzelnen Härchen nach und nach ein dicker Zopf von über 50 Zentimetern Länge wurde.
Überschlägt man die Zahlen der "American Academy of Dermatology", laut der man täglich durchschnittlich 50 bis 150 Haare verliert, kleben dort an den Fliesen um die 219.000 Hornfäden - sofern die Frau jeden Tag 100 Haare in ihrer Dusche aufgesammelt hat.
Umso heftiger muss es für Rapunzels Fans nun sein, dass jetzt alles enden soll. "Nach fast sechs Jahren ist es Zeit, ein Kapitel zu schließen", schreibt die Sammlerin in einem ihrer neuesten Videos. "Danke an alle meine treuen Fans von 2020."
Dies löste auf TikTok regelrecht eine Welle der Enttäuschung aus: "Was meinst du mit sechs Jahren??? Das war doch erst zu Beginn von Corona, wenn ich mich nicht irre 😭", schreibt eine Zuschauerin entsetzt. Manche lassen noch einmal die vergangenen Jahre Revue passieren, in denen sie Rapunzels Aktion verfolgt haben: "Ich war seit Beginn des Projekts viermal schwanger", so eine Userin.
Was jetzt mit der Mähne passiert und ob die TikTokerin einfach noch einmal von vorn beginnen wird, bleibt unklar. Viele Follower wünschen sich, dass die Erstellerin den Zopf an eine Organisation spendet, die daraus eine Perücke machen kann.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/reallyrapunzel