Liebhaberin flüchtet vor Ehefrau - aus dem Fenster im 10. Stockwerk!

Guangdong (China) - An einem Hochhaus in China spielten sich dramatische Szenen ab, als eine Frau plötzlich aus einem Fenster im 10. Stockwerk kletterte. Grund soll eine Affäre gewesen sein.

In China ist eine Frau aus der 10. Etage eines Hochhauses geklettert. © Bildmontage/Screenshot/X/@SlimNazi

Die lebensmüde Aktion ereignete sich laut News18 Ende November in der chinesischen Küstenregion Guangdong im Süden des Landes.

In einem Video sieht man, wie sich die unbekannte Frau zunächst außen am Fensterrahmen einer Wohnung festklammert, während sie mit einem Mann mit nacktem Oberkörper diskutiert.

Als dieser schließlich aus dem Blickfeld des Filmenden verschwindet, klettert die Frau auf ein Gesims. Anschließend balanciert sie an der Fassade des Hochhauses weiter und hangelt sich so zu einem Regenrohr.

Mit dem Handy in der Hand lässt sie sich daraufhin an dem Rohr nach unten gleiten, scheint dabei beinahe abzustürzen.

Ein Stockwerk tiefer trifft sie dann die einzig richtige Entscheidung und klopft verzweifelt an das Fenster eines Nachbarn. Dieser ist glücklicherweise zu Hause, öffnet ihr das Fenster und zieht sie schließlich ins Innere.