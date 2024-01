Macheten-Mann fürchtet sich vor "Reptiloiden" und sorgt für Aufruhr: mehrere Verletzte

Die Frankfurter Polizei sah sich in der Nacht zu Frankfurt mit einem ziemlich kuriosen Vorfall im Rotlicht-Bezirk der Mainmetropole konfrontiert - es gab mehrere Verletzte. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Es sei ein "kurioser Vorfall in der Taunusstraße" gewesen, der in der Nacht zum heutigen Freitag die Polizei auf den Plan rief.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt weiter erklärte, war ein 38-jähriger betrunkener Mann gegen 0.05 Uhr mit einer Machete in der zum berüchtigten Bahnhofsviertel gehörenden Straße unterwegs.

"Mit der Klingenspitze seines ungewöhnlichen Handgeräts bearbeitete der Mann den Bürgersteig der Taunusstraße - eine Aktion, die die Aufmerksamkeit eines wachsamen Bürgers erregte", berichtete der Sprecher weiter.

Demnach versuchte der 20-jährige Beobachter, "den Schwertkünstler zu entwaffnen", was jedoch völlig misslang. Der junge Mann verletzte sich selbst leicht, als er versuchte, den Macheten-Mann mit einem Tritt seiner Hiebwaffe zu entledigen.

Der 38-jährige Frankfurter schenkte dem 20-Jährigen keine größere Beachtung. Stattdessen griff er nun aus unbekannten Gründen einen 46-jährigen Mann an, der in Begleitung eines zweiten Mannes an einem Kiosk in der Taunusstraße stand.

Der 46-Jährige wurde hierdurch am Handgelenk verletzt, sein 27-jähriger Begleiter blieb unverletzt.