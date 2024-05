Mädchen (12) wird aus Flugzeug geschmissen, weil ihr Vater diese Bitte aussprach

London (Vereinigtes Königreich) - Eine Familie aus dem Vereinigten Königreich ist schockiert: Bevor sie ihre Reise in die Türkei antreten konnten, wurden sie aus ihrem Flieger geschmissen. Grund war eine Bitte des Vaters, bei der es um das Leben seiner Tochter (12) ging.

"Sie sagten nur, der Kapitän habe sich geweigert, dies zu tun", erinnert sich Vater Nick gegenüber YahooNews an die Worte der Crew. "Und er wird keinerlei Ankündigung machen."

Die Familie saß bereits im Flieger, als Nick sich an die Besatzung wandte und bat, dass im Flieger während der Reise keine Erdnüsse ausgegeben werden sollten. Grund war die Nuss-Allergie seiner zwölfjährigen Tochter Rosie, bei der sich das Mädchen nicht einmal in die Nähe von Erdnüssen begeben darf, da sie sonst einen anaphylaktischen Schock erleidet.

Nick Sollom (48) wollte am Dienstagabend zusammen mit seiner Frau Georgie und den beiden gemeinsamen Kindern vom Flughafen London-Gatwick nach Dalaman reisen. Dafür hatten sie einen Flug mit der Airline "SunExpress" gebucht.

Auch der Check-In-Schalter von SunExpress hätte ihn mit seinem Anliegen abgewiesen, behauptet Nick. Die Mitarbeiter am Flughafen erklärten dem 48-Jährigen lediglich, dass er das Kabinenpersonal beim Einstieg informieren solle. Diese Anweisung kann man auch auf der Website der Airline nachlesen.

Doch die Crew habe sich "nicht wirklich darum gekümmert", so der Brite. Mit dem Piloten, der die anderen Passagiere am Ende hätte auffordern müssen, keine Erdnüsse zu verspeisen, konnte die Familie nicht direkt sprechen. Der Kapitän hätte sich im Cockpit eingeschlossen, so Nick.

Deshalb nahmen Rosies Eltern die Sache selbst in die Hand und sprachen die anderen Passagiere selbst an. Schnell hatte die Allergie-Info die Runde im Flieger gemacht. Alle hätte Verständnis gezeigt, erklärt der Familienvater.

Als der Pilot von ihrer Aktion Wind bekam, gab er seiner Crew kurzerhand den Befehl, die Familie aus dem Flugzeug zu schmeißen. "Ich glaube, im Cockpit kam es zu Spannungen, weil wir uns nicht hinsetzten. Sie sagten nur, du musst gehen, du musst gehen", sagt Nick.

Auch für Rosie war der Moment mehr als unangenehm. Im Interview erklärt die Schülerin, dass sie das Gefühl hatte, "etwas falsch gemacht" zu haben, nur weil sie "eine Allergie hatte". "Es ist einfach unglaublich, dass das im Jahr 2024 passieren kann. Einfach unglaublich", meint Nick fassungslos.